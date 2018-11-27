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      Росія планує взяти під контроль доступ до портів Маріуполя, – Волкер

      449 Читать новость на русском
      Курт Волкер оцінив напад Росії на українські кораблі в Азовському морі
      Курт Волкер оцінив напад Росії на українські кораблі в Азовському морі / 24 канал

      Події в Азовському морі показують, що Росія має намір взяти під одноосібний контроль доступ до українських портів, до Маріуполя.

      Про це в коментарі Укрінформу заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

      Я думаю, що це питання доступу до Маріуполя для українців. Росія претендує на одностороннє право контролювати цей доступ, у цьому проблема. Це не обов'язково означає, що Росія зробить новий наступ на суші,
      – сказав Волкер, відповідаючи на питання, чи не зробить РФ чергову спробу пробити наземний коридор до окупованого Криму.

      Читайте також: Чому Росія напала на українські кораблі на Азові: версія Порошенка

      Представник Держдепу нагадав, що США і партнери категорично не визнають анексію Криму Росією, так само як не визнають заяви, що ці води – виключно російські: "Росія повинна поважати і виконувати договір 2003 року".

      Волкер додав, що вважає заяви держсекретаря США Майка Помпео, посла країни в ООН Ніккі Гейлі "дуже сильними" і такими, які були в одному ключі з тим, що заявили європейські партнери. Суть їх: "немає виправдання російської атаки, моряки і кораблі повинні бути звільнені негайно, немає жодних підстав, щоб їх далі утримувати".

      Водночас Волкер не бачить сенсу в розширенні існуючого переговорного формату навіть після останніх подій. Вашингтон підтримує німецьку і французьку сторони за їхню провідну роль; вони роблять велику роботу в "нормандському форматі", вважає Волкер.

      Спецпред США також повідомив, що у грудні має намір відвідати як Україну, так і Росію.

      Що сталось в Азовському морі? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.

      Дивіться відео про напад Росії на українські кораблі в Азовському морі:

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Новини Маріуполя Водний транспорт Курт Волкер Новини США
      Джерело: 24 Канал
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