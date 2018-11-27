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      Россия планирует взять под контроль доступ к портам Мариуполя, – Волкер

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      Курт Волкер оценил нападение России на украинские корабли в Азовском море
      Курт Волкер оценил нападение России на украинские корабли в Азовском море / 24 канал

      События в Азовском море показывают, что Россия намерена взять под единоличный контроль доступ к украинским портам, к Мариуполю.

      Об этом в комментарии  Укринформу заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

      Я думаю, что это вопрос доступа к Мариуполю для украинцев. Россия претендует на одностороннее право контролировать этот доступ, в этом проблема. Это не обязательно означает, что Россия сделает новое наступление на суше,
      – сказал Он, отвечая на вопрос, не сделает ли РФ очередную попытку пробить наземный коридор к оккупированному Крыму.

      Читайте также: Почему Россия напала на украинские корабли на Азове: версия Порошенко

      Представитель Госдепа напомнил, что США и партнеры категорически не признают аннексию Крыма Россией, так же как не признают заявления, что эти воды – исключительно русские: "Россия должна уважать и выполнять договор 2003 года".

      Волкер добавил, что считает заявления госсекретаря США Майка Помпео, посла страны в ООН Никки Хейли "очень сильными" и такими, которые были в одном ключе с тем, что заявили европейские партнеры. Суть их: "нет оправдания российской атаке, моряки и корабли должны быть освобождены немедленно, нет никаких оснований, чтобы их дальше удерживать".

      В то же время Волкер не видит смысла в расширении существующего переговорного формата даже после последних событий. Вашингтон поддерживает немецкую и французскую стороны за их ведущую роль; они делают большую работу в "нормандском формате", считает Волкер.

      Спецпред США также сообщил, что в декабре намерен посетить как Украину, так и Россию.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
      Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.

      Смотрите видео о нападении России на украинские корабли в Азовском море:

       

       

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Новости США Курт Волкер Водный транспорт Новости Мариуполя Новости России
      Источник: 24 Канал
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