Спецпредставитель США призвал Европу рассмотреть ужесточение санкций против России

В США призывают Евросоюз рассмотреть введение новых санкций против России из-за обострения ситуации в Украине.

Такое заявление сделал в среду специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает UNN.

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"Мы, безусловно, поощраяем наших европейских союзников внимательнее изучить, какие дополнительные санкции могут быть введены", – сказал Курт Волкер в Берлине.

"Как я вижу сейчас, это не то, о чем Германия и Франция заявляли, что рассматривают, но я думаю, что эти вещи могут развиваться со временем", – говорится в заявлении.

27 ноября несколько высокопоставленных европейских политиков уже подняли вопрос о возможности введения новых санкций против Российской Федерации из-за агрессии на Азове.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.