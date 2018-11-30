Україна закрила в’їзд для чоловіків-громадян Росії

На час дії воєнного стану Україна не пропускатиме на свою територію чоловіків-громадян Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком.

Про це на нараді у президента України заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

"У пунктах пропуску здійснюються посилені заходи контролю. Насамперед, щодо громадян Російської Федерації. Не пропускаються громадяни РФ у віці від 16 до 60 років чоловічої статі", – заявив Цигикал.

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Зазначимо, що винятком для пропуску на територію чоловіків-громадян Росії буде здійснення гуманітарної місії, наприклад прибуття на похорон.

У свою чергу Президент України Петро Порошенко наголосив, що на такий крок держава пішла, "щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".

Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.