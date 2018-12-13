Эксперт назвал самое благоприятное время для покупки недвижимости

Глава комитета по информационным технологиям, сервисам, аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас ответил на извечный вопрос людей, которые намерены купить недвижимость – когда самое благоприятное время для ее покупки.

Об этом он сказал 13 декабря во время пресс-конференции в Киеве.

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На вопрос, когда лучше покупать недвижимость, специалист шутливо ответил: "Сейчас".

Тогда, когда у вас есть потребность, возможность и вы нашли хороший объект. Поскольку рынок недвижимости отличается от обычного рынка тем, что определенный продукт практически всегда можно найти в магазине, а те объекты недвижимости, которые лично вам нужны, появляются не всегда,

– пояснил он.

По его совету, если вы имеете потребность, возможность и увидели свой объект – берите и не ждите.

В качестве аргумента он привел пример, что риэлторы стали приобретать недвижимость именно сейчас – а они "что-то знают".

По словам Бразаса, столь благоприятная ситуация на отечественном рынке недвижимости будет не всегда.

"Как только у нас заработают факторы доступной ипотеки, начнется рост цен, предложение начнет сокращаться – тогда с выбором будет несколько сложнее", – предупредил он.

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