22:46
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, сегодня
      Вести.UA: Патриарх Кирилл против Томоса. Ссоры в "Оппозиционном блоке"
      Вєсті.UA
      20:06, сегодня
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Эксперт назвал самое благоприятное время для покупки недвижимости

      110 Читати новину українською
      Когда самое благоприятное время для приобретения недвижимости в Украине
      Когда самое благоприятное время для приобретения недвижимости в Украине / Фото из соцсетей

      Глава комитета по информационным технологиям, сервисам, аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас ответил на извечный вопрос людей, которые намерены купить недвижимость – когда самое благоприятное время для ее покупки.

      Об этом он сказал 13 декабря во время пресс-конференции в Киеве.

      Читайте также: Как встать на квартирный учет: инструкция

      На вопрос, когда лучше покупать недвижимость, специалист шутливо ответил: "Сейчас".

      Тогда, когда у вас есть потребность, возможность и вы нашли хороший объект. Поскольку рынок недвижимости отличается от обычного рынка тем, что определенный продукт практически всегда можно найти в магазине, а те объекты недвижимости, которые лично вам нужны, появляются не всегда,
      – пояснил он.

      По его совету, если вы имеете потребность, возможность и увидели свой объект – берите и не ждите.

      В качестве аргумента он привел пример, что риэлторы стали приобретать недвижимость именно сейчас – а они "что-то знают".

      По словам Бразаса, столь благоприятная ситуация на отечественном рынке недвижимости будет не всегда.

      "Как только у нас заработают факторы доступной ипотеки, начнется рост цен, предложение начнет сокращаться – тогда с выбором будет несколько сложнее", – предупредил он.

      Ранее 24 канал писал, как повлияло на рынок недвижимости в Украине введение военного положения.

      читайте также
      •  
      Теги: Новости Украины Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 13 декабря: когда церковь получит Томос и эпидемия гриппа в Украине
      сегодня , 22:03 Главные новости 13 декабря: когда церковь получит Томос и эпидемия гриппа в Украине
      81
      Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      сегодня , 22:01 Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      Артем Овдієнко 920
      "Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
      сегодня , 21:30 "Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
      Яніна Ткачук 209
      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      сегодня , 19:30 Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      Євгенія Мазур 1910
      Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      сегодня , 19:08 Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      Блог Соцмережі 648
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук