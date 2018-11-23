14:11
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Участок Сытника в Крыму: против директора НАБУ открыли производство

      64 Читати новину українською
      Артем Сытник
      Артем Сытник / Facebook НАБУ

      В специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника открыто уголовное производство.

      Речь идет о декларировании им недостоверной информации относительно недвижимого имущества на территории временно оккупированного Россией Крыма.

      Смотрите также: Километровые хоромы и дорогущих авто: что "забыл" указать в декларациях ректор-депутат Поплавский

      Ранее в СМИ появилась информация о том, что земельный участок на территории курортного Нахимовского района Севастополя, которую Сытник включает в ежегодную декларацию, его жена продала, а налоги заплатила в бюджет оккупационной власти полуострова.

      Директор НАБУ заверил журналистов, что никаких денег от якобы продажи женой земельного участка в Крыму не получал, а прекратит ее указывать в декларации, когда операцию можно будет провести по украинскому законодательству.

      Заместитель руководителя САП Максим Гришук подтвердил, что против директора НАБУ зарегистрировано дело по заявлению нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова.

      Читайте также: Сытник назвал заказчика скандальной рекламы против него

      По словам Грищука, производство открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации.

      Мы зарегистрировали и определили подследственность по полиции. Здесь ничего удивительного есть рапорт о регистрации, есть регистрация, есть ответ и определение подследственности,
      – цитируют заместителя председателя САП "Украинские новости".

      Он пояснил, что расследование производства передали полиции, поскольку САП не может его расследовать из-за конфликта интересов.

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Артем Сытник Новости недвижимости Украины Расследования НАБУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Черная пятница 2018: дата в Украине
      сегодня , 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
      21934
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сегодня , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1027
      Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      сегодня , 11:00 Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 125
      Судостроение России – на дне
      сегодня , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 981
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 09:45 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук 30568
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Лукашенко "в курсе" о переговорах в нормандском формате в Минске и ждет гостей
       8 февраля 2015 , 14:39 1
      Около Северского Донца бойцы договорились с кадыровцами о перемирии
       4 декабря 2014 , 14:16
      Лига чемпионов: лидер Шахтера хотел бы сыграть с Ливерпулем
       30 августа , 13:36
      Toyota Corolla получит “внедорожную“ версию
       30 августа , 18:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук