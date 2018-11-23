Участок Сытника в Крыму: против директора НАБУ открыли производство

В специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника открыто уголовное производство.

Речь идет о декларировании им недостоверной информации относительно недвижимого имущества на территории временно оккупированного Россией Крыма.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что земельный участок на территории курортного Нахимовского района Севастополя, которую Сытник включает в ежегодную декларацию, его жена продала, а налоги заплатила в бюджет оккупационной власти полуострова.

Директор НАБУ заверил журналистов, что никаких денег от якобы продажи женой земельного участка в Крыму не получал, а прекратит ее указывать в декларации, когда операцию можно будет провести по украинскому законодательству.

Заместитель руководителя САП Максим Гришук подтвердил, что против директора НАБУ зарегистрировано дело по заявлению нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова.

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По словам Грищука, производство открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации.

Мы зарегистрировали и определили подследственность по полиции. Здесь ничего удивительного – есть рапорт о регистрации, есть регистрация, есть ответ и определение подследственности,

– цитируют заместителя председателя САП "Украинские новости".

Он пояснил, что расследование производства передали полиции, поскольку САП не может его расследовать из-за конфликта интересов.