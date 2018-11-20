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      Директор НАБУ прокомментировал информацию о продаже участка в оккупированном Крыму

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      Директор НАБУ Артем Сытник декларирует земельный участок в оккупированном Крыму
      Директор НАБУ Артем Сытник декларирует земельный участок в оккупированном Крыму / Facebook/НАБУ

      Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что не получал денег от продажи земельного участка в оккупированном Крыму.

      Еще до вступления на должность руководителя НАБУ в апреле 2015-го Артем Сытник декларировал земельный участок в Крыму площадью 0,04 гектара.

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      В ежегодной декларации за 2017-й год указан земельный участок площадью 416 квадратных метров. Он записан на жену Артема Сытника – Анну.

      Ситник земельна ділянка Крим
      Земельный участок в оккупированном Севастополе задекларирован на жену Артема Сытника

      Ранее журналисты выяснили, что землю в оккупированном Севастополе семья Сытника продала и оплатила налоги в бюджет оккупационной власти полуострова.

      Соответствующие документы в своем блоге в конце октября обнародовал журналист и телеведущий Сергей Иванов.

      Ситник Крим земельна ділянка

      Семья Сытника владеет земельным участком в оккупированном Крыму

      Сам директор НАБУ утверждает, что не получал деньги за проданный женой участок в оккупированном Крыму, а прекратит его указывать в декларации, когда сделка по продаже недвижимости состоится согласно украинскому законодательству.

      Он добавил, что еще до назначения его на должность директора НАБУ они с женой понимали, что ездить в оккупированный Крым и распоряжаться землей не смогут.

      Поэтому моя жена у украинского нотариуса сделала доверенность на знакомую, чтобы та распоряжалась землей. Я в январе 2015 года дал свое согласие как супруг. После того доныне юридически значимых действий ни я, ни жена не совершали,
      – цитирует Сытника издание theБабель.

      Он заверил, что с тех пор этот земельный участок в Севастополе его жена не контролировала.

      По словам Сытника, он и в дальнейшем будет указывать эту недвижимость в своей декларации, поскольку по украинскому законодательству она не продана и никаких денег он за нее не получал.

      Ранее 24 канал сообщал, что на станциях киевского метро появились рекламные борды с руководителем НАБУ Артемом Сытником, на которых он якобы заявляет, что разоблачит топ-коррупционеров. Как в НАБУ, так и в КП "Киевский метрополитен" заявили, что отношения к этому не имеют. По информации антикоррупционера, ситилайты в метро покупал заместитель фракции БПП в парламенте Сергей Березенко.

      хроника событий
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Артем Сытник рынок земли НАБУ Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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