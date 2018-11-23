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      Ділянка Ситника у Криму: проти директора НАБУ відкрили провадження

      1286 Читать новость на русском
      Артем Ситник
      Артем Ситник / Facebook НАБУ

      У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили, що проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника відкрито кримінальне провадження.

      Йдеться про декларування ним недостовірної інформації щодо нерухомого майна на території тимчасово окупованого Росією Криму.

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      Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що земельну ділянку на території курортного Нахімовського району Севастополя, яку Ситник вносить у щорічну декларацію, його дружина продала, а податки сплатила у бюджет окупаційної влади півострова.

      Директор НАБУ запевнив журналістів, що жодних грошей від нібито продажу дружиною земельної ділянки у Криму не отримував, а припинить її вказувати у декларації, коли операцію можна буде провести за українським законодавством.

      Заступник керівника САП Максим Гришук підтвердив, що проти директора НАБУ зареєстровано справу за заявою нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова.

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      За словами Грищука, провадження відкрито за статтею 366-1 Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації.

      Ми зареєстрували і визначили підслідність за поліцією. Тут нічого дивного – є рапорт про реєстрацію, є реєстрація, є відповідь і визначення підслідності,
      – цитують заступника голови САП "Українські новини".

      Він пояснив, що розслідування провадження передали поліції, оскільки САП не може його розслідувати через конфлікт інтересів.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини нерухомості України Артем Ситник НАБУ Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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