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      Ринок нерухомості окупованого Криму: що змінилось за рік

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      Ціни на нерухомість в окупованому Криму за рік суттєво зросли
      Ціни на нерухомість в окупованому Криму за рік суттєво зросли / Getty images

      У Росії порахували, що за рік заборгованість за виплатою іпотечних кредитів в окупованому Кремлем Криму нечувано зросла. Здорожчала також вартість метра квадратного на вторинному ринку нерухомості півострова.

      Серед жителів анексованого півострова борги по іпотеці збільшились у понад 2,5 рази.

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      Як пишуть росЗМІ, з посиланням на дані банку Росії, станом на 1 листопада 2018 року заборгованість за іпотекою на території окупованого півострова зросла за рік на 151,9%, окремо в Севастополі цей показник становив – 142,1%.

      Для порівняння, загалом по Росії цей показник не перевищував 26%.

      За словами місцевих аналітиків, анексований Крим та Севастополь у 2018-му стали лідерами за темпами збільшення локальних іпотечних кредитів.

      На другому місці опинилась Чечня з показником росту іпотек у 1,5 рази.

      РосЗМІ пишуть, що нерухомість на окупованому півострові суттєво здорожчала після відкриття так званого Кримського мосту у березні 2018-го.

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      За підрахунками місцевих аналітиків, лише у період з травень по жовтень 2018-го вартість квадратного метра на вторинному ринку нерухомості зросла на понад 2%, нерухомість за містом у Криму здорожчала одразу на 4%.

      Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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