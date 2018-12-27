Самолет-разведчик США патрулировал Крым, однако его перехватила Россия

В четверг утром, 27 декабря, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал патрулирование вблизи оккупированного Крыма. Авиасудно было перехвачено военно-воздушными силами России.

Об этом свидетельствуют данные публичного сервиса Aircraft Spots, отслеживающего движение самолетов.

"Самолет ВВС США RC-135V 64-14841 HARK51 был перехвачен российскими ВВС над Черным морем возле Крыма", – говорится в сообщении.

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Впоследствии сервис сообщил, что американский самолет продолжил свое патрулирование.

К слову, Boeing RC-135 – это семейство крупных разведывательных самолетов, которые используются в США и Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Final update from me.



USAF RC-135V 64-14841 HARK51 continuing on task over the Black Sea after being Intercepted by RUAF earlier. pic.twitter.com/0bgd5WK6E5 — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 27 декабря 2018 г.

Напомним, российские оккупанты планируют перебросить в оккупированный Крым около 10 военных самолетов-истребителей. Такие действия РФ аргументирует завершением ремонта в аэропорту "Бельбек" в Севастополе. Ранее в украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили о зафиксированном скоплении российской военной техники возле аэродрома "Бельбек".



22 декабря стало известно, что на военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму уже приземлилось 2 российских истребителя.