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      Літак-розвідник США патрулював Крим, проте його перехопила Росія

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      Літак-розвідник США Boeing RC-135V патрулював Крим
      Літак-розвідник США Boeing RC-135V патрулював Крим / Ілюстративне фото

      У четвер вранці, 27 грудня, літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США почав патрулювання поблизу окупованого Криму. Авіасудно було перехоплене військово-повітряними силами Росії.

      Про це свідчать дані публічного сервісу Aircraft Spots, що відслідковує рух літаків.

      "Літак ВПС США RC-135V 64-14841 HARK51 був перехоплений російськими ВПС над Чорним морем біля Криму", – мовиться в повідомленні.

      Читайте також: РФ стягує винищувачі до Криму: у США попереджають про нову збройну провокацію

      Згодом сервіс сповістив, що американський літак продовжив своє патрулювання.

      До слова, Boeing RC-135 – це сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються у США та Великобританії для збору, обробки і передачі розвідувальної інформації.

      Нагадаємо, російські окупанти планують перекинути в окупований Крим близько 10 військових літаків-винищувачів. Такі дії РФ аргументує завершенням ремонту в аеропорту "Бельбек" у Севастополі. Раніше в українському Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомили про зафіксоване скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек".

      22 грудня стало відомо, що на військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму вже приземлилися 2 російських винищувачі.

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Росії авіація Новини Криму Новини США
      Джерело: 24 канал
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