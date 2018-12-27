Літак-розвідник США патрулював Крим, проте його перехопила Росія

У четвер вранці, 27 грудня, літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США почав патрулювання поблизу окупованого Криму. Авіасудно було перехоплене військово-повітряними силами Росії.

Про це свідчать дані публічного сервісу Aircraft Spots, що відслідковує рух літаків.

"Літак ВПС США RC-135V 64-14841 HARK51 був перехоплений російськими ВПС над Чорним морем біля Криму", – мовиться в повідомленні.

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Згодом сервіс сповістив, що американський літак продовжив своє патрулювання.

До слова, Boeing RC-135 – це сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються у США та Великобританії для збору, обробки і передачі розвідувальної інформації.

Final update from me.



USAF RC-135V 64-14841 HARK51 continuing on task over the Black Sea after being Intercepted by RUAF earlier. pic.twitter.com/0bgd5WK6E5 — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 27 декабря 2018 г.

Нагадаємо, російські окупанти планують перекинути в окупований Крим близько 10 військових літаків-винищувачів. Такі дії РФ аргументує завершенням ремонту в аеропорту "Бельбек" у Севастополі. Раніше в українському Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомили про зафіксоване скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек".



22 грудня стало відомо, що на військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму вже приземлилися 2 російських винищувачі.