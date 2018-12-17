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      Окупанти збираються перекинути в Крим десяток винищувачів: подробиці

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      Росія збирається перекинути понад десяток своїх винищувачів в окупований Крим
      Росія збирається перекинути понад десяток своїх винищувачів в окупований Крим / фото з відкритих джерел

      Російські окупанти хочуть перекинути в анексований Крим близько десятка військових літаків-винищувачів. Такі дії вони аргументують закінченням ремонтних робіт в аеропорту "Бельбек" в Севастополі.

      Про це інформує "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

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      Так, у російському відомстві заявили про переведення понад 10 винищувачів на летовище в окупованому Криму.

      22 грудня 2018 року понад 10 винищувачів Су-27СМ і Су-30м2 винищувального полку 4-ї армії ВПС і ППО здійснять переліт з аеродрому "Кримськ" у Краснодарському краї на аеродром "Бельбек" у Республіці Крим до свого місця постійної дислокації,
      – йдеться у повідомленні.

      Так, літаки повернуть до анексованого Криму через закінчення реконструкції аеродрому, яку окупанти почали навесні 2018 року.

      Зокрема, повідомляється про завершення будівництва нової злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок і місць стоянки літаків та майданчиків спеціального призначення.

      Додамо, що у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 30 листопада повідомляли про скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя. 

      Для чого Росія використовує аеродром "Бельбек" в окупованому Криму?До анексії Криму Росією у 2014 році на аеродромі "Бельбек" розташовувалась 204-та бригада тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Також здійснювались і пасажирські перевезення.

      Після того, як Росія захопила Крим, то використовувала "Бельбек" виключно для обслуговування потреб військово-повітряних сил РФ. Тобто цивільні рейси вже не здійснювались. Натомість, на базі аеродрому розташувались два авіаційні полки ВПС РФ.

      У квітні 2018-ого Росія повідомила, що збирається будувати додаткову смугу на аеродромі нібито для "цивільних потреб". Проте у МінТОТ переконані, що додаткову смугу використовуватимуть для зберігання авіаційного озброєння окупанта.

      Теги: Новини України авіація Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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