Окупанти збираються перекинути в Крим десяток винищувачів: подробиці

Російські окупанти хочуть перекинути в анексований Крим близько десятка військових літаків-винищувачів. Такі дії вони аргументують закінченням ремонтних робіт в аеропорту "Бельбек" в Севастополі.

Про це інформує "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

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Так, у російському відомстві заявили про переведення понад 10 винищувачів на летовище в окупованому Криму.

22 грудня 2018 року понад 10 винищувачів Су-27СМ і Су-30м2 винищувального полку 4-ї армії ВПС і ППО здійснять переліт з аеродрому "Кримськ" у Краснодарському краї на аеродром "Бельбек" у Республіці Крим до свого місця постійної дислокації,

– йдеться у повідомленні.

Так, літаки повернуть до анексованого Криму через закінчення реконструкції аеродрому, яку окупанти почали навесні 2018 року.

Зокрема, повідомляється про завершення будівництва нової злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок і місць стоянки літаків та майданчиків спеціального призначення.

Додамо, що у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 30 листопада повідомляли про скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя.

Для чого Росія використовує аеродром "Бельбек" в окупованому Криму?До анексії Криму Росією у 2014 році на аеродромі "Бельбек" розташовувалась 204-та бригада тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Також здійснювались і пасажирські перевезення.



Після того, як Росія захопила Крим, то використовувала "Бельбек" виключно для обслуговування потреб військово-повітряних сил РФ. Тобто цивільні рейси вже не здійснювались. Натомість, на базі аеродрому розташувались два авіаційні полки ВПС РФ.



У квітні 2018-ого Росія повідомила, що збирається будувати додаткову смугу на аеродромі нібито для "цивільних потреб". Проте у МінТОТ переконані, що додаткову смугу використовуватимуть для зберігання авіаційного озброєння окупанта.