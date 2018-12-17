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      Оккупанты собираются перебросить в Крым десяток истребителей: подробности

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      Россия собирается перебросить более десятка своих истребителей в оккупированный Крым
      Россия собирается перебросить более десятка своих истребителей в оккупированный Крым / Фото из открытых источников

      Российские оккупанты хотят перебросить в аннексированный Крым около десятка военных самолетов-истребителей. Такие действия они аргументируют окончанием ремонтных работ в аэропорту "Бельбек" в Севастополе.

      Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

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      Так, в российском ведомстве заявили о переводе более 10 истребителей на аэродром в оккупированном Крыму.

      22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30м2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО проведут перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации,
      – говорится в сообщении.

      Так, самолеты вернут в аннексированный Крым из-за окончания реконструкции аэродрома, которую оккупанты начали весной 2018 года.

      В частности, сообщается о завершении строительства новой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадок специального назначения.

      Добавим, что в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 30 ноября сообщали о скоплении российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", что недалеко от оккупированного Севастополя.

      Для чего Россия использует аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму?
      До аннексии Крыма Россией в 2014 году на аэродроме "Бельбек" располагалась 204-я бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Также осуществлялись и пассажирские перевозки.

      После того, как Россия захватила Крым, то использовала "Бельбек" исключительно для обслуживания нужд военно-воздушных сил РФ. То есть гражданские рейсы уже не осуществлялись. Зато на базе аэродрома расположились два авиационных полка ВВС РФ.

      В апреле 2018-го Россия сообщила, что собирается строить дополнительную полосу на аэродроме якобы для "гражданских нужд". Однако в МинВОТ убеждены, что дополнительную полосу будут использовать для хранения авиационного вооружения оккупанта.

      Теги: Новости Украины авиация Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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