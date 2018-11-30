Россия стянула истребители и военную технику недалеко от Севастополя: фото

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовали фото со спутника, на которых зафиксировано скопление российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", недалеко от оккупированного Севастополя.

Так, удалось зафиксировать 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов – МиГ-29, около 150 спецавтомобилей и другой военной техники, сообщают в МинВОТ.

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Россия стягивает технику в оккупированном Крыму

"По оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в том числе стратегической. Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, которая будет держать в напряжении весь Европейский континент", – подчеркнули в министерстве.

Для чего Россия использует аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму?

До аннексии Крыма Россией в 2014 году на аэродроме "Бельбек" располагалась 204-я бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Также осуществлялись и пассажирские перевозки.



После того, как Россия захватила Крым, то использовала "Бельбек" исключительно для обслуживания нужд военно-воздушных сил РФ. То есть гражданские рейсы уже не осуществлялись. Вместе с тем на базе аэродрома расположились два авиационных полка ВВС РФ.



В апреле 2018-го Россия сообщила, что собирается строить дополнительную полосу на аэродроме якобы для "гражданских нужд". Однако в МинВОТ убеждены, что дополнительную полосу будут использовать для хранения авиационного вооружения оккупанта.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.



С 30 ноября на время действия военного положения Украина не будет пропускать на свою территорию мужчин-граждан России в возрасте от 16 до 60 лет кроме незначительных исключений.



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