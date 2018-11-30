21:27
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, сегодня
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Россия стянула истребители и военную технику недалеко от Севастополя: фото

      735 Читати новину українською
      Россия стягивает технику в оккупированном Крыму (иллюстрация)
      Россия стягивает технику в оккупированном Крыму (иллюстрация) / ТАСС

      В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовали фото со спутника, на которых зафиксировано скопление российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", недалеко от оккупированного Севастополя.

      Так, удалось зафиксировать 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов – МиГ-29, около 150 спецавтомобилей и другой военной техники, сообщают в МинВОТ.

      Читайте также: Въезд в Украину для россиян: все детали


      Россия стягивает технику в оккупированном Крыму

      "По оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в том числе стратегической. Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, которая будет держать в напряжении весь Европейский континент", – подчеркнули в министерстве.

      Для чего Россия использует аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму?
      До аннексии Крыма Россией в 2014 году на аэродроме "Бельбек" располагалась 204-я бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Также осуществлялись и пассажирские перевозки.

      После того, как Россия захватила Крым, то использовала "Бельбек" исключительно для обслуживания нужд военно-воздушных сил РФ. То есть гражданские рейсы уже не осуществлялись. Вместе с тем на базе аэродрома расположились два авиационных полка ВВС РФ.

      В апреле 2018-го Россия сообщила, что собирается строить дополнительную полосу на аэродроме якобы для "гражданских нужд". Однако в МинВОТ убеждены, что дополнительную полосу будут использовать для хранения авиационного вооружения оккупанта.

      Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      С 30 ноября на время действия военного положения Украина не будет пропускать на свою территорию мужчин-граждан России в возрасте от 16 до 60 лет кроме незначительных исключений.


      Украина запретила въезд россиянам: инфографика

       
       
       
       
      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Оружие Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 21:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 43463
      Сутенер, узник и обидчик Беллью: кто следующий соперник Гвоздика – Адонис Стивенсон?
      сегодня , 21:00 Сутенер, узник и обидчик Беллью: кто следующий соперник Гвоздика – Адонис Стивенсон?
      Михайло Гема 23
      Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
      сегодня , 20:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
      34
      Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      сегодня , 19:01 Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      Отставной подполковник 3746
      Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      сегодня , 19:00 Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      Тетяна Мартинюк 301
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В КНДР заметили странную активность ядерного производства: эксперты бьют тревогу
       17 июля 2017 , 16:44
      В торговом центре в Кемерово снова вспыхнул пожар
       26 марта , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук