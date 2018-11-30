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      Росія стягнула винищувачі та військову техніку неподалік Севастополя: фото

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      Росія стягує техніку в окупованому Криму (ілюстрація)
      Росія стягує техніку в окупованому Криму (ілюстрація) / ТАСС

      У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб опублікували фото з супутника, на яких зафіксовано скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя.

      Так, вдалося зафіксувати 24 одиниці літаків винищувальної авіації, серед яких 16 літаків СУ-27 різної модифікації, 8 літаків - МІГ-29, близько 150 спецавтомобілів та іншої військової техніки, повідомляють у МінТОТ

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      Росія стягує техніку в окупованому Криму

      "За оцінками фахівців, збільшення кількості стоянок літаків та місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей з прийому бойової авіації, у тому числі стратегічної. Такі дії Російської Федерації знову підтверджують той факт, що країна-окупант розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу, що триматиме в напрузі увесь Європейський континент", – підкреслили у Міністерстві. 

      Для чого Росія використовує аеродром "Бельбек" в окупованому Криму? До анексії Криму Росією у 2014 році на аеродромі "Бельбек" розташовувалась 204-та бригада тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Також здійснювались і пасажирські перевезення.     

      Після того, як Росія захопила Крим, то використовувала "Бельбек" виключно для обслуговування потреб військово-повітряних сил РФ. Тобто цивільні рейси вже не здійснювались. Натомість, на базі аеродрому розташувались два авіаційні полки ВПС РФ.     

      У квітні 2018-ого Росія повідомила, що збирається будувати додаткову смугу на аеродромі нібито для "цивільних потреб". Проте у МінТОТ переконані, що додаткову смугу використовуватимуть для зберігання авіаційного озброєння окупанта. 

      Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.   

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.     

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.   

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      З 30 листопада на час дії воєнного стану Україна не пропускатиме на свою територію чоловіків-громадян Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком.


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      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Зброя
      Джерело: 24 Канал
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