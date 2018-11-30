В Україні прийняли рішення значно ускладнити в'їзд до країни іноземців, зокрема – росіян. Пов'язано це з введенням воєнного стану. Кого і чому не пускатимуть – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Пускатимуть чи ні?

Спершу голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що не будуть пропускатися на територію України громадяни РФ у віці від 16 до 60 років чоловічої статі. Згодом стало ясно, що мова, швидше, про те, що ці чоловіки потрапляють у "категорію ризику". Тому їхню мету прибуття в Україну та особистість будуть ретельно перевіряти. В тому числі – за допомогою інтерв’ювання на пункті пропуску. Прикордонники також перевірятимуть попередні поїздки росіян в Україну, чи не порушували вони українське законодавство і чи не відвідували до цього тимчасово окуповані території. Для цього їх "проганятимуть" через відповідні бази даних.

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Чи законна така заборона?

Так. У звичайний час заборона в’їзду в державу має індивідуальний характер – рішення приймається щодо конкретної особи. Згідно з Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" в’їзд в Україну іноземцю не дозволяється в інтересах забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку.

Але в оскільки в 10 областях України зараз введено воєнний стан – згідно з законом про правовий режим воєнного стану, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням центральних органів виконавчої влади встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

По кожному громадянину РФ буде прийматися індивідуальне рішення, наголошують у Держприкордонслужбі. Тому, власне, і проводитимуть інтерв'ювання.

Заборона на в'їзд в Україну – кому?

Ризикують бути не впущеними чоловіки, які мали неприємності з українським законодавством, незаконно відвідували тимчасово окуповані території, не мають підтвердженої мети перебування в Україні.



Заборона на в'їзд в Україну росіянам: кому і за що

Чому не пускатимуть російських чоловіків?

За поясненням Президента Петра Порошенка – "щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".

Кому дозволений в'їзд в Україну?

Простіше отримати дозвіл на в'їзд можуть громадяни Росії, які мають підтвердження мети перебування в Україні, і досі не мали проблем з українським та іншим законодавством.

Також менш ретельно перевірятимуть:

- осіб з дипломатичним статусом в Україні;

- обслуговуючий персонал транспортних засобів;

- осіб з документами на підтвердження постійного або тимчасового проживання на території України;

- подорожуючих із поїздками гуманітарного характеру.

Що входить до поняття "гуманітарна місія"?

Це похорон, хвороба родича чи близької людини, як пояснили у Держприкордонслужбі. Детально роз'яснення щодо гуманітарних випадків, які слугуватимуть винятком для пропуску на територію Україну росіян-чоловіків, мають чітко виписати в інструкції для прикордонників.

Чи пускатимуть відомих росіян – артистів, митців?

На таких же умовах, як і інших громадян – особа має бути вільна від проблем з законом, мати мету перебування, і не бути фігурантом "чорних списків" СБУ та інших українських правоохоронних відомств.

Для тих, кому вже заборонений в'їзд в Україну, нічого не зміниться.

В'їзд в Україну для російських підприємців дозволять?

Історія така ж – рішення прийматимуться індивідуально щодо кожної окремої особи. Втім, виглядає, що бізнесмени, які мають комерційну мету чи їдуть на економічну конференцію і підтвердять мету поїздки документом, мають більше шансів бути пропущеними.

Чи не вчинить Росія аналогічно з українцями?

Представниця МЗС Росії вже заявила, що Росія не обмежуватиме в'їзд на свою територію для українців, мотивувавши, що " реагувати дзеркально на подібне рішення української влади просто страшно". Втім, таке рішення – зручне прихильникам "мантри" про "братній народ".

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