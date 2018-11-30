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      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Заборона на в'їзд для росіян потрібна на всій території України, – аналітик

      948 Читать новость на русском
      Україна посилено перевірятиме росіян, які в'їжджають на нашу територію
      Україна посилено перевірятиме росіян, які в'їжджають на нашу територію / dpsu.gov.ua

      Іноземцю можуть заборонити в'їзд до України, якщо він становить загрозу для безпеки нашої держави. За воєнного стану ці ризики має право перевіряти військова адміністрація. Але якщо воєнний стан введено не на всій території, то заборону на в'їзд легко обійти.

      Таку думку висловив у коментарі 24 каналу політичний аналітик Андрій Вігірінський.

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      Він пояснив: у звичайний час заборона в’їзду в державу має індивідуальний характер. Кожне рішення приймається щодо конкретної особи. Згідно з Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" в’їзд в Україну іноземцю не дозволяється в інтересах забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку.

      І за наявності відповідних підстав відомості про іноземця вносяться до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України. Тобто, є конкретна особа, ризик, рішення, як наслідок – ця особа не в’їхала в Україну,
      – уточнив він.

      Але в 10 областях України зараз введено воєнний стан. Згідно з законом про правовий режим воєнного стану, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням центральних органів виконавчої влади встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

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      Якщо заборона в’їзду громадянам РФ віком до 60 років як захід воєнного стану поширюється лише на 10 областей, то її можна обійти, прибувши в іншу область авіасполученням, а вже в іншій області рішення Держприкордонслужби, яке прийняте з посиланням на Указ про воєнний стан, загалом не має юридичної сили,
      – відзначив аналітик.

      При цьому Вігірінський вважає малоймовірним, що у Росії впровадять аналогічні заходи. Адже це суперечитиме їхній публічній позиції щодо "братнього" українського народу. "Позиціонувати це вони будуть як "ми готові допомогти тим, хто шукає у нас роботу та прихисток від сьогоднішнього націоналістичного режиму Києва" тощо", – зауважив аналітик.

      Нагадаємо, з 26 листопада в Україні було введено воєнний стан на території 10 прикордонних областей, що межують з Росією та невизнаною так званою Придніпровською республікою.

      Рішення про введення воєнного стану було прийнято керівниками України через те, що 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових.

       

       

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Україна – Росія Воєнний стан в Україні Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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