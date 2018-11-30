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      Заборона росіянам в’їзду в Україну: кого і в яких випадках не впускатимуть прикордонники

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      Заборона росіянам в’їзду в Україну: кого і в яких випадках не впускатимуть прикордонники
      Заборона росіянам в’їзду в Україну: кого і в яких випадках не впускатимуть прикордонники / Фото з вільних мереж

      Українські прикордонники вирішуватимуть, чи пропускати чоловіків-громадян Росії призовного віку на територію країни, безпосередньо на пункті пропуску, після співбесіди.

      Про це в коментарі 112 каналу заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

      24 канал повідомляв, що 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років. Заборона діятиме на період воєнного стану – до 26 грудня.

      При цьому такі обмеження не діятимуть щодо громадян України, які в’їжджають на територію країни з Росії.

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      "Відповідно до законодавства про правовий режим воєнного стану, діє особливий режим в'їзду-виїзду. Під час перетину кордону з іноземцями та особами без громадянства, у тому числі й громадянами Російської Федерації, прикордонники здійснюють посилене інтерв’ювання", – сказав речник ДПСУ.

      Також виокремлюються групи ризиків, які можуть бути причетні до дестабілізаційних заходів на території України. Для цього ми перевіряємо їхні попередні поїздки в Україну, чи не порушували вони українське законодавство, чи не відвідували до цього тимчасово окуповані території України,
      – додав Демченко.

      Він зазначив, що прикордонники тісно співпрацюють із усіма правоохоронними органами і через усі наявні бази даних перевіряють таких осіб. Тож у разі правових підстав, а також не підтвердження мети поїздки іноземця в Україну, таким особам відмовлятимуть у праві в'їзду в Україну.

      Певним виключенням є ті особи, які мають дипломатичний статус в Україні або ж є обслуговуючим персоналом транспортних засобів. Крім того, ті, які мають документи на підтвердження постійного або тимчасового проживання на території України. І ті, які їдуть із поїздками гуманітарного характеру – це, можливо, смерть або хвороба близьких родичів,
      – пояснив речник українських прикордонників.

      Він також розповів, що ДПСУ виділяє категорію ризику, до якої може бути пильніша увага, щоб такі особи створювали в Україні осередки, які можуть у майбутньому втілювати дестабілізаційні заходи на підрив інтересів держави. Якщо чоловіки від 16 до 60 років потрапляють у таку категорію ризику, з ними проведуть інтерв’ювання, яке буде додатковим засобом контролю. У кожному окремому випадку прикордонники можуть ухвалювати окреме рішення.

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      На запитання, чи зможуть потрапити в Україну бізнесмени, які мають комерційну мету чи їдуть на економічну конференцію і підтвердять мету поїздки документом, Демченко відповів: "Це відбуватиметься (рішення прийматимуть) у момент перетину кордону і здійснення заходів прикордонного контролю, під час якого він має довести мету і ціль своєї поїздки в Україну".

      Зазначимо, що гуманітарні випадки, які слугуватимуть винятком для пропуску на територію Україну росіян-чоловіків, мають чітко виписати в інструкції для прикордонників.

      Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії? Президент України Петро Порошенко пояснив, що на такий крок держава пішла, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".

       

       

      Теги: Держприкордонслужба Україна – Росія Воєнний стан в Україні Новини України Новини Росії Заборона в’їзду росіянам в Україну
      Джерело: 24 Канал
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