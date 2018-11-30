14:31
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Тандем Минобороны и застройщика: из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Запрет россиянам въезда в Украину: кого и в каких случаях пограничники не будут впускать

      875 Читати новину українською
      Запрет россиянам въезда в Украину: кого и в каких случаях пограничники не будут впускать
      Запрет россиянам въезда в Украину: кого и в каких случаях пограничники не будут впускать / Фото из свободных сетей

      Украинские пограничники будут решать, пропускать ли мужчин-граждан России призывного возраста на территорию страны, непосредственно на пункте пропуска, после собеседования.

      Об этом в комментарии 112 каналу заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

      24 канал сообщал, что 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Запрет будет действовать на период военного положения – до 26 декабря.

      При этом такие ограничения не будут действовать в отношении граждан Украины, которые въезжают на территорию страны из России.

      Читайте также: Россия не будет запрещать въезд украинцам в ответ, – МИД РФ

      "Согласно законодательству о правовом режиме военного положения, действует особый режим въезда-выезда. Во время пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе и гражданами Российской Федерации, пограничники осуществляют усиленное интервьюирование", – сказал спикер ГПСУ.

      Также выделяются группы рисков, которые могут быть причастны к дестабилизационным мероприятиям на территории Украины. Для этого мы проверяем их предыдущие поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство, не посещали ли до этого временно оккупированные территории Украины,
      – добавил Демченко.

      Он отметил, что пограничники тесно сотрудничают со всеми правоохранительными органами и через все имеющиеся базы данных проверяют таких лиц. Поэтому в случае правовых оснований, а также не подтверждение цели поездки иностранца в Украину, таким лицам будут отказывать в праве въезда в Украину.

      Определенным исключением являются те лица, которые имеют дипломатический статус в Украине или являются обслуживающим персоналом транспортных средств. Кроме того, те, которые имеют документы на подтверждение постоянного или временного проживания на территории Украины. И те, которые едут с поездками гуманитарного характера – это, возможно, смерть или болезнь близких родственников,
      – пояснил спикер украинских пограничников.

      Он также рассказал, что ГНСУ выделяет категорию риска, к которой может быть более пристальное внимание, чтобы такие лица создавали в Украине очаги, которые могут в будущем воплощать дестабилизационные мероприятия на подрыв интересов государства. Если мужчины от 16 до 60 лет попадают в такую категорию риска, с ними проведут интервьюирование, которое будет дополнительным средством контроля. В каждом отдельном случае пограничники могут принимать отдельное решение.

      Читайте также: Въезд россиян в Украину: Порошенко рассказал, какие требования к гражданам РФ нужно усилить

      На вопрос, смогут ли попасть в Украину бизнесмены, которые имеют коммерческую цель или едут на экономическую конференцию и подтвердят цель поездки документом, Демченко ответил: "Это будет происходить (решение будут принимать) в момент пересечения границы и осуществления мер пограничного контроля, во время которого он должен доказать цель своей поездки в Украину".

      Отметим, что гуманитарные случаи, которые будут служить исключением для пропуска на территорию Украину россиян-мужчин, должны четко прописать в инструкции для пограничников.

      Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

       

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Военное положение в Украине Новости России Госпогранслужба Запрет въезда россиянам в Украину
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
      сегодня , 14:00 Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
      Олена Булан 81
      Бандити, Медведчук та корупція: про що не варто забувати, навіть коли діє воєнний стан
      сегодня , 13:00 Бандити, Медведчук та корупція: про що не варто забувати, навіть коли діє воєнний стан
      Крістіна Бердинських 251
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Растаможка евроблях по новым правилам: дешевле или нет?
      сегодня , 11:01 Растаможка евроблях по новым правилам: дешевле или нет?
      Яніна Ткачук 2909
      "Там была зверская сила": жуткие воспоминания студентов кровавого разгона Евромайдана
      сегодня , 10:52 "Там была зверская сила": жуткие воспоминания студентов кровавого разгона Евромайдана
      Олена Кук 292
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук