Запрет россиянам въезда в Украину: кого и в каких случаях пограничники не будут впускать

Украинские пограничники будут решать, пропускать ли мужчин-граждан России призывного возраста на территорию страны, непосредственно на пункте пропуска, после собеседования.

Об этом в комментарии 112 каналу заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

24 канал сообщал, что 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Запрет будет действовать на период военного положения – до 26 декабря.

При этом такие ограничения не будут действовать в отношении граждан Украины, которые въезжают на территорию страны из России.

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"Согласно законодательству о правовом режиме военного положения, действует особый режим въезда-выезда. Во время пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе и гражданами Российской Федерации, пограничники осуществляют усиленное интервьюирование", – сказал спикер ГПСУ.

Также выделяются группы рисков, которые могут быть причастны к дестабилизационным мероприятиям на территории Украины. Для этого мы проверяем их предыдущие поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство, не посещали ли до этого временно оккупированные территории Украины,

– добавил Демченко.

Он отметил, что пограничники тесно сотрудничают со всеми правоохранительными органами и через все имеющиеся базы данных проверяют таких лиц. Поэтому в случае правовых оснований, а также не подтверждение цели поездки иностранца в Украину, таким лицам будут отказывать в праве въезда в Украину.

Определенным исключением являются те лица, которые имеют дипломатический статус в Украине или являются обслуживающим персоналом транспортных средств. Кроме того, те, которые имеют документы на подтверждение постоянного или временного проживания на территории Украины. И те, которые едут с поездками гуманитарного характера – это, возможно, смерть или болезнь близких родственников,

– пояснил спикер украинских пограничников.

Он также рассказал, что ГНСУ выделяет категорию риска, к которой может быть более пристальное внимание, чтобы такие лица создавали в Украине очаги, которые могут в будущем воплощать дестабилизационные мероприятия на подрыв интересов государства. Если мужчины от 16 до 60 лет попадают в такую категорию риска, с ними проведут интервьюирование, которое будет дополнительным средством контроля. В каждом отдельном случае пограничники могут принимать отдельное решение.

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На вопрос, смогут ли попасть в Украину бизнесмены, которые имеют коммерческую цель или едут на экономическую конференцию и подтвердят цель поездки документом, Демченко ответил: "Это будет происходить (решение будут принимать) в момент пересечения границы и осуществления мер пограничного контроля, во время которого он должен доказать цель своей поездки в Украину".

Отметим, что гуманитарные случаи, которые будут служить исключением для пропуска на территорию Украину россиян-мужчин, должны четко прописать в инструкции для пограничников.

Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".