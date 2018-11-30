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      Россия не будет запрещать въезд украинцам в ответ, – МИД РФ

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      Захарова заявила, что Россия не будет запрещать въезд украинцам на свою территорию
      Захарова заявила, что Россия не будет запрещать въезд украинцам на свою территорию / Фото из свободных сетей

      Россия не будет ограничивать въезд на свою территорию для украинцев, в том числе из-за военного положения, в ответ на то, что Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам РФ.

      Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщают российские СМИ.

      24 канал сообщал, что 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Запрет будет действовать на период военного положения – до 26 декабря.

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      По ее словам, реагировать зеркально на подобное решение украинской власти просто страшно.

      Потому что, если кто-нибудь попробует повторить зеркально то, что сейчас в Киеве, то это может привести просто, мне кажется, к какому-то безумию. Если говорить о национальных масштабах – то просто к коллапсу,
      – сказала представительница российского МИД.

      Напомним, что несмотря на запрет въезда в Украину мужчинам-гражданам России, эти ограничения не распространяются на граждан Украины, которые прибывают из РФ.

       

       

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Новости России Украина – Россия Запрет въезда россиянам в Украину Новости политики
      Источник: 24 Канал
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