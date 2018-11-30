Россия не будет запрещать въезд украинцам в ответ, – МИД РФ

Россия не будет ограничивать въезд на свою территорию для украинцев, в том числе из-за военного положения, в ответ на то, что Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам РФ.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщают российские СМИ.

24 канал сообщал, что 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Запрет будет действовать на период военного положения – до 26 декабря.

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По ее словам, реагировать зеркально на подобное решение украинской власти просто страшно.

Потому что, если кто-нибудь попробует повторить зеркально то, что сейчас в Киеве, то это может привести просто, мне кажется, к какому-то безумию. Если говорить о национальных масштабах – то просто к коллапсу,

– сказала представительница российского МИД.

Напомним, что несмотря на запрет въезда в Украину мужчинам-гражданам России, эти ограничения не распространяются на граждан Украины, которые прибывают из РФ.