Росія не заборонятиме в'їзд українцям у відповідь, – МЗС РФ

Росія не обмежуватиме в'їзд на свою територію для українців, у тому числі через воєнний стан, у відповідь на те, що Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам РФ.

Про це на брифінгу заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, повідомляють російські ЗМІ.

24 канал повідомляв, що 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років. Заборона діятиме на період воєнного стану – до 26 грудня.

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За її словами, реагувати дзеркально на подібне рішення української влади просто страшно.

Тому що, якщо хто-небудь спробує повторити дзеркально те, що зараз у Києві, то це може привести просто, мені здається, до якогось божевілля. Якщо говорити про національні масштаби – то просто до колапсу,

– сказала представниця російського МЗС.

Нагадаємо, що попри заборону в’їзду в Україну чоловікам-громадянам Росії, ці обмеження не поширюються на громадян України, які прибувають з РФ.