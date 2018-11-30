В'їзд росіян в Україну: Порошенко розповів, які вимоги до громадян РФ треба посилити

Президент України Петро Порошенко виступає за посилення правил реєстрації громадян Російської Федерації, що в'їхали на територію України. Особливо, до таких заходів потрібно вдатися на території тих областей, в яких запроваджено воєнний стан.

Про це глава держави заявив під час наради щодо посилення обороноздатності країни.

Читайте також: Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан

Він зауважив, що вимоги до реєстрації росіян треба посилити у Вінницькій, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Одеської, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській та Запорізькій областях, де оголошено воєнний стан через загрозу ймовірного посилення агресії та нападу Росії.

Я б посилив вимоги до реєстрації відносно громадян Російської Федерації, особливо в областях, в яких введено воєнний стан Пропозиції прошу внести мені протягом 24 годин на затвердження,

– заявив Порошенко.

Також, глава держави підтримав заходи, запроваджені Держприкордонслужбою України щодо посилення охорони кордону.

"Правильно я розумію, що це заходи, які заважають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ, і не дати їм провести операції, які вони намагалися провести в 2014 році", – додав президент.

Запропонував посилити вимоги до реєстрації, особливо в областях, в яких введено воєнний стан, щодо громадян РФ. Пропозиції щодо цього попросив внести протягом 24 годин на затвердження. — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.