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      Запрет на въезд для россиян можно легко обойти, – аналитик

      74 Читати новину українською
      Украина будет усиленно проверять россиян, въезжающих на нашу территорию
      Украина будет усиленно проверять россиян, въезжающих на нашу территорию / dpsu.gov.ua

      Иностранцу могут запретить въезд в Украину, если он представляет угрозу для безопасности нашего государства. Во время военного положения эти риски имеет право проверять военная администрация. Но если военное положение введено не на всей территории, то запрет на въезд легко обойти.

      Такое мнение высказал в комментарии 24 каналу политический аналитик Андрей Вигиринский.

       

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      Он пояснил: в обычное время запрет въезда в государство имеет индивидуальный характер. Каждое решение принимается в отношении конкретного лица. Согласно Закону Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", въезд в Украину иностранцу не разрешается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка.

      И при наличии соответствующих оснований сведения об иностранце вносятся в базу данных лиц, которым согласно законодательству Украины не разрешается въезд в Украину или временно ограничено право выезда из Украины. То есть, есть конкретное лицо, риск, решение, как следствие – это лицо въехало в Украину,
      – уточнил он.

      Но в 10 областях Украины сейчас введено военное положение. Согласно закону о правовом режиме военного положения, военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) могут самостоятельно или с привлечением центральных органов исполнительной власти устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств.

       

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      Запрет въезда гражданам РФ в возрасте до 60 лет как мера военного положения распространяется только на 10 областей. И ее можно обойти, прибыв в другую область авиасообщением, а уже в другой области решение Госпогранслужбы, которое принято с ссылкой на Указ о военном положении, вообще не имеет юридической силы,
      – отметил аналитик.

      При этом Вигиринский считает маловероятным, что в России внедрят аналогичные меры. Ведь это будет противоречить их публичной позиции относительно "братского" украинского народа. "Позиционировать это они будут как "мы готовы помочь тем, кто ищет у нас работу и убежище от сегодняшнего националистического режима Киева"", – заметил аналитик.

      Напомним, с 26 ноября в Украине было введено военное положение на территории 10 приграничных областей, граничащих с Россией и непризнанной так называемой Приднепровской республикой.

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Военное положение в Украине Новости политики Законодательство Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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