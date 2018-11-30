В Украине приняли решение значительно усложнить въезд в страну для иностранцев, в частности – россиян. Связано это c введением военного положения. Кого и почему не будут пускать – выясняли журналисты 24 канала.

Будут пускать или нет?

Сначала глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что не будут пропускаться на территорию Украины граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола. Впоследствии стало ясно, что речь, скорее, о том, что эти мужчины попадают в "категорию риска". Поэтому их цель прибытия в Украину и личность будут тщательно проверять. В том числе – с помощью интервьюирования на пункте пропуска. Пограничники также будут проверять предыдущие поездки россиян в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство и не посещали ли до этого временно оккупированные территории. Для этого их будут "прогонять" через соответствующие базы данных.

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Законен ли такой запрет?

Да. В обычное время запрет въезда в государство имеет индивидуальный характер – решение принимается в отношении конкретного лица. Согласно Закону Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" въезд в Украину иностранцу не разрешается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка.

Но поскольку в 10 областях Украины сейчас введено военное положение – согласно закону о правовом режиме военного положения, военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) могут самостоятельно или с привлечением центральных органов исполнительной власти устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств.

По каждому гражданину РФ будет приниматься индивидуальное решение, отмечают в Госпогранслужбе. Поэтому, собственно, и будут проводить интервьюирование.

Запрет на въезд в Украину – кому?

Рискуют быть не впущены мужчины, которые имели неприятности с украинским законодательством, незаконно посещали временно оккупированные территории, не имеют подтвержденной цели пребывания в Украине.



Запрет на въезд в Украину россиянам: кому и за что

Почему не будут пускать российских мужчин?

По объяснению Президента Петра Порошенко – "чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

Кому разрешен въезд в Украину?

Проще получить разрешение на въезд могут граждане России, которые имеют подтверждение цели пребывания в Украине и до сих пор не имели проблем с украинским и другим законодательством.

Также менее тщательно будут проверять:

– лиц с дипломатическим статусом в Украине;

– обслуживающий персонал транспортных средств;

– лиц с документами в подтверждение постоянного или временного проживания на территории Украины;

– путешествующих с поездками гуманитарного характера.

Что входит в понятие "гуманитарная миссия"?

Это похороны, болезнь родственника или близкого человека, как пояснили в Госпогранслужбе. Подробно разъяснения по гуманитарным случаям, которые будут служить исключением для пропуска на территорию Украины россиян-мужчин, должны четко выписать в инструкции для пограничников.

Будут ли пускать известных россиян – артистов, художников?

На таких же условиях, как и других граждан – личность должна быть свободна от проблем с законом, иметь цель пребывания, и не быть фигурантом "черных списков" СБУ и других правоохранительных ведомств.

Для тех, кому уже запрещен въезд в Украину, ничего не изменится.

Въезд в Украину для российских предпринимателей позволят?

История такая же – решения будут приниматься индивидуально в отношении каждого отдельного лица. Впрочем, выглядит так, что бизнесмены, которые имеют коммерческую цель или едут на экономическую конференцию и подтвердят цель поездки документом, имеют больше шансов быть пропущенными.

Не поступит ли Россия аналогично с украинцами?

Представительница МИД России уже заявила, что Россия не будет ограничивать въезд на свою территорию для украинцев, мотивировав, что "реагировать зеркально на подобное решение украинской власти просто страшно". Впрочем, такое решение – удобно сторонникам "мантры" про "братский народ".

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