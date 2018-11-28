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      Украинские санкции против России: инструмент влияния или выстрел без заряда

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      Противостоять России можно не только дипломатией и вооруженными силами, но и санкциями. Эти ограничения против людей, компаний и секторов экономики могут остановить агрессора без оружия и кровопролития. Украина использует их еще с самого начала войны с Россией. Но они оказались лишь формальностью.

      В то же время из-за ограничений Европы и США за четыре года, согласно информации агентства Блумберг, экономика России недополучила 6% прироста. Украинские санкции оказались не такими эффективными.

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      Торговые центры, мобильные операторы, банки и даже поставщики газа с российскими "корнями" дожны быть запрещены в Украине. Ведь многие предприятия имеют собственников или капитал бизнесменов, которые дружат с Путиным, финансируют боевиков ОРДЛО или работают в оккупированном Крыму по российским законам. А значит – делают все, что запрещает украинский закон о санкциях.

      Санкции надо понимать как инструмент для влияния на другую страну, то есть РФ, чтобы та изменила свой политический курс, прекратила войну,
      – пояснил эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара.

      Ограничения против России Украина вводит с начала войны в 2014. Тогда это оружие современной войны без крови" начали использовать сначала против отдельных людей. Это бывшие чиновники времен Януковича, главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Через год Совет нацбезопасности составил список уже экономических ограничений. В первую очередь запретили экономические связи с компаниями оборонного сектора.


      Александр Хара

      В 2017 ограничили доступ к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисам "Mail.ru", "Яндекс", запретили пропагандистские каналы. Однако крупные бизнесы в сфере энергетики и финансов под запрет так и не попали.

      Фактически два крупнейших мобильных оператора в Украине принадлежат российским компаниям. Когда захватывали Крым и началась война на Донбассе – использовалось оборудование и сети этих компаний против государства Украина,
      – отметил Александр Хара.

      Бизнесы Фирташа, друга Путина Аркадия Роттенберга – остались вне ограничений. "Эти старые связи времен СССР, потом Кучмы, которые поддерживались во время "прихватизации" стратегических объектов, особенно металлургических и энергетических, продолжают существовать", – рассказала председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко.


      Анна Гопко

      А выявлять их должны на уровне контрольных институтов, которые в Украине пока не создали. Ведь составлением списка занимается СНБО, который не занимается экономикой и не знает обо всех российских активах в Украине.

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      Кроме того, украинские санкции вводят, исходя из рисков для собственной экономики. То есть, если компания с российским капиталом работает в Украине, законов не нарушила, создает рабочие места и платит налоги в Украине – оснований вводить санкции против нее нет. Украинские санкции не смогут ударить по российской экономике, ведь ограничения действуют, если их вводит страна, от которой зависят, а не наоборот.

      Мы не являемся центром технологий высокого уровня, не является средоточием огромных финансовых потоков, в которых заинтересована экономика России, поэтому повлиять на те процессы мы не можем. Можем только присоединяться,
      – рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

      Международные санкции Украина поддерживает и внедряет их вместе с США и Европой, правда, часто с опозданием. А вот наказания международных партнеров бьют по России серьезно. Санкции за сотрудничество с Ираном, сирийским режимом Башара Асада, химическую атаку в Солсбери стали костью в горле минимум для нефтегазовой промышленности, платежных операций, да и всей российской экономики.

      Напомним, 27 сентября 2018 года Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками. В 2018 году ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические сделки" с транспортными предприятиями, находящимися на временно оккупированной территории Донбасса. Кремль заявил, что "ответит по принципу взаимности".

      Что такое "санкции Украины в отношении России"?
      Это ограничительные меры в отношении граждан и юридических лиц, которые являются реакцией на аннексию Крыма Россией и агрессию России на Донбассе. Санкции внедряются в координации с партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, начиная с марта 2014 года. В дальнейшем ежегодно Украина усиливала санкции и вводила новые.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Санкции
      Источник: 24 канал
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