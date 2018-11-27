Ответит ли России за захват украинских судов: в ЕС сделали важное заявление

В ЕС наблюдают за развитием событий вокруг эскалации России в Азовском море. Там обсуждают возможность введения новых санкций против РФ в связи с ее агрессивными действиями в отношении Украины.

Об этом во вторник заявила пресс–секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге журналистам в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

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Косьянчич отметила, что между представителями ЕС "состоялся обмен мнениями" по этому вопросу.

Мы продолжаем наблюдать за ситуацией. Мы анонсировали, что работа будет проводится в связи с этими дискуссиями. И она продолжается,

– сказала она.

Кроме того, Косьянчич прокомментировала введение военного положения в Украине. По ее словам, заявление Порошенко о гражданских свободах – это "очень важный" момент.

"Мы будем изучать этот закон, когда его опубликуют. Относительно гражданских свобод, мы поняли от Петра Порошенко, что он не будет ограничивать гражданские свободы", – добавила пресс-секретарь.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.



Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

Украина ввела военное положение из–за агрессии России в Азовском море – больше в видео

Что произошло в Азовском море?

Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлили с реакцией.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков были захвачені. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.