Чи відповість Росія за захоплення українських кораблів: у ЄС зробили важливу заяву

У ЄС спостерігають за розвитком подій навколо ескалації Росії в Азовському морі. Там обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти РФ зв'язку з її агресивними діями щодо України.

Про це у вівторок заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич на брифінгу журналістам в Брюсселі, пише "Європейська правда".

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Косьянчич зазначила, що між представниками ЄС "відбувся обмін думками" щодо цього питання.

Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією. Ми анонсували, що робота буде проводится у зв'язку з цими дискусіями. І вона триває,

– сказала вона.

Окрім того, Косьянчич прокоментувала запровадження воєнного стану в Україні. За її словами, заява Порошенка щодо громадських свобод – це "дуже важливий" момент.

"Ми будемо вивчати цей закон, коли його опублікують. Щодо громадянських свобод, ми зрозуміли від Петра Порошенка, що він не буде обмежувати громадянські свободи", – додала речниця.

Нагагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.



Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

Україна запровадила воєнний стан через агресію Росії в Азовському морі – більше у відео

Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.