15:39
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Чи відповість Росія за захоплення українських кораблів: у ЄС зробили важливу заяву

      1971 Читать новость на русском
      У ЄС підтвердили, що обговорюють нові санкції проти Росії
      У ЄС підтвердили, що обговорюють нові санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

      У ЄС спостерігають за розвитком подій навколо ескалації Росії в Азовському морі. Там обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти РФ зв'язку з її агресивними діями щодо України.

      Про це у вівторок заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич на брифінгу журналістам в Брюсселі, пише "Європейська правда".

      Читайте також: Росія атакувала Україну в Азовському морі: з’явилось фото пошкодженого катера

      Косьянчич зазначила, що між представниками ЄС "відбувся обмін думками" щодо цього питання.

      Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією. Ми анонсували, що робота буде проводится у зв'язку з цими дискусіями. І вона триває,
      – сказала вона.

      Окрім того, Косьянчич прокоментувала запровадження воєнного стану в Україні. За її словами, заява Порошенка щодо громадських свобод – це "дуже важливий" момент.

      "Ми будемо вивчати цей закон, коли його опублікують. Щодо громадянських свобод, ми зрозуміли від Петра Порошенка, що він не буде обмежувати громадянські свободи", – додала речниця.

      Нагагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.

      Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

       

      Україна запровадила воєнний стан через агресію Росії в Азовському морі – більше у відео

      Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

      Теги: Воєнний стан в Україні Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Росії Євросоюз Санкції
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      сьогодні , 14:30 Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      578
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      сьогодні , 13:43 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 96529
      Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      сьогодні , 13:00 Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      Тетяна Мартинюк 770
      Верховная Рада представляет угрозу национальной безопасности Украины: итоги 26 ноября
      сьогодні , 12:04 Верховная Рада представляет угрозу национальной безопасности Украины: итоги 26 ноября
      Блог Медіа 8080
      Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
      сьогодні , 11:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
      Олена Булан 5688
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Студент розповів про вибух біля харківського гуртожитка
       1 липня 2015 , 13:02
      З’явились перші відео з місця страшного теракту у Тунісі
       26 червня 2015 , 18:27
      "Євробляхерів" звинуватили у шалених чергах на кордоні
       26 жовтня , 09:56
      Екс-хавбек збірної України жорстко розкритикував голкіпера Динамо через грубу помилку у Лізі Європи
       26 жовтня , 13:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук