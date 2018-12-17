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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Ми маємо повернути собі анексований Крим та окупований Донбас, – Епіфаній

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      Ми маємо повернути собі анексований Крим та окупований Донбас, – Епіфаній
      Ми маємо повернути собі анексований Крим та окупований Донбас, – Епіфаній / Фото з відкритих джерел

      Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що Україна має повернути собі анексований Росією Кримській півострів та окупований Донбас

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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      Митрополит Епіфаній стверджує, що нова церква буде духовною основою та опорою української держави у нелегкий час випробувань.

      Ми маємо окупований Крим, ми повинні його повернути, ми маємо частково окупований Донбас, і ми віримо, що Господь за нашими молитвами пошле нам довгоочікуваний справедливий мир,
      – вказав Епіфаній.

      Крім того, він також пояснив, як нова церковна структура буде продовжувати спілкуватися з представниками Московського патріархату, які не увійшли до ПЦУ.

      Коли буде томос, це буде свідченням того, що ми насправді є автокефальною незалежною церквою. Тоді ми почнемо працювати, спілкуватися, запрошувати, проявляти нашу любов і взаємоповагу. На цій основі, я думаю, поступово вони зрозуміють, що немає іншого виходу, як бути у цій єдиній українській церкві й спільно будувати наше майбутнє,
      – підсумував Епіфаній.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

       

      Теги: Новини України Епіфаній Єдина помісна церква Анексія Криму Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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