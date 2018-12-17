Мы должны вернуть себе аннексированный Крым и оккупированный Донбасс, – Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что Украина должна вернуть себе аннексированный Россией Крымский полуостров и оккупированный Донбасс

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: УПЦ МП собралась на экстренное заседание Синода

Митрополит Епифаний утверждает, что новая церковь будет духовной основой и опорой украинского государства в нелегкое время испытаний.

Мы имеем оккупированный Крым, мы должны его вернуть, мы имеем частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь с нашими молитвами пошлет нам долгожданный справедливый мир,

– указал Епифаний.

Кроме того, он также объяснил, как новая церковная структура будет продолжать общаться с представителями Московского патриархата, которые не вошли в ПЦУ.

Когда будет томос, это будет свидетельством того, что мы на самом деле являемся независимой автокефальной церковью. Тогда мы начнем работать, общаться, приглашать, проявлять любовь и взаимоуважение. На этой основе, я думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, как быть в этой единой украинской церкви и совместно строить наше будущее,

– подытожил Епифаний.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании