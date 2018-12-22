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      Окупанти перекинули в анексований Крим ще 2 військові винищувачі, – ЗМІ

      265 Читать новость на русском
      Су-30м2
      Су-30м2 / Ілюстративне фото

      Росія продовжує мілітаризацію окупованого нею Криму. Так, на військовому аеродромі "Бельбек" приземлилися ще 2 винищувачі країни-агресора.

      Про це інформують "Крим. Реалії" з посиланням на росЗМІ.

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      Так, відомо, що два російські винищувачі Су-30м2 приземлилися на військовому аеродромі "Бельбек".

      За інформацією росЗМІ, на одному Із літаків прибув командувач об'єднання ВПС Південного військового округу Росії Віктор Севостьянов.

      Військові винищувачі в окупований Севастополь перекинули із аеродрому "Кримськ" у Краснодарському краї.

      Зазначимо, що США відреагували на інформацію щодо накопичення в окупованому Криму російських винищувачів. Там висловлюють занепокоєння та передбачають чергову провокацію з боку Кремля.

      Нагадаємо, російські окупанти хочуть перекинути в анексований Крим близько десятка військових літаків-винищувачів. Такі дії вони аргументують закінченням ремонтних робіт в аеропорту "Бельбек" в Севастополі. Раніше у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 30 листопада повідомляли про скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя.

      Для чого Росія використовує аеродром "Бельбек" в окупованому Криму?До анексії Криму Росією у 2014 році на аеродромі "Бельбек" розташовувалась 204-та бригада тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Також здійснювались і пасажирські перевезення.

      Після того, як Росія захопила Крим, то використовувала "Бельбек" виключно для обслуговування потреб військово-повітряних сил РФ. Тобто цивільні рейси вже не здійснювались. Натомість, на базі аеродрому розташувались два авіаційні полки ВПС РФ.

      У квітні 2018-ого Росія повідомила, що збирається будувати додаткову смугу на аеродромі нібито для "цивільних потреб". Проте у МінТОТ переконані, що додаткову смугу використовуватимуть для зберігання авіаційного озброєння окупанта.

      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму авіація Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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