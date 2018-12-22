Окупанти перекинули в анексований Крим ще 2 військові винищувачі, – ЗМІ

Росія продовжує мілітаризацію окупованого нею Криму. Так, на військовому аеродромі "Бельбек" приземлилися ще 2 винищувачі країни-агресора.

Про це інформують "Крим. Реалії" з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: Вчаться бути "максимально таємними": РФ тренує підводні човни поблизу Криму

Так, відомо, що два російські винищувачі Су-30м2 приземлилися на військовому аеродромі "Бельбек".

За інформацією росЗМІ, на одному Із літаків прибув командувач об'єднання ВПС Південного військового округу Росії Віктор Севостьянов.

Військові винищувачі в окупований Севастополь перекинули із аеродрому "Кримськ" у Краснодарському краї.

Зазначимо, що США відреагували на інформацію щодо накопичення в окупованому Криму російських винищувачів. Там висловлюють занепокоєння та передбачають чергову провокацію з боку Кремля.

Нагадаємо, російські окупанти хочуть перекинути в анексований Крим близько десятка військових літаків-винищувачів. Такі дії вони аргументують закінченням ремонтних робіт в аеропорту "Бельбек" в Севастополі. Раніше у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 30 листопада повідомляли про скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя.

Для чого Росія використовує аеродром "Бельбек" в окупованому Криму?До анексії Криму Росією у 2014 році на аеродромі "Бельбек" розташовувалась 204-та бригада тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Також здійснювались і пасажирські перевезення.



Після того, як Росія захопила Крим, то використовувала "Бельбек" виключно для обслуговування потреб військово-повітряних сил РФ. Тобто цивільні рейси вже не здійснювались. Натомість, на базі аеродрому розташувались два авіаційні полки ВПС РФ.



У квітні 2018-ого Росія повідомила, що збирається будувати додаткову смугу на аеродромі нібито для "цивільних потреб". Проте у МінТОТ переконані, що додаткову смугу використовуватимуть для зберігання авіаційного озброєння окупанта.