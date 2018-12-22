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      Оккупанты перебросили в аннексированный Крым еще 2 военные истребители, – СМИ

      112 Читати новину українською
      Су-30м2
      Су-30м2 / Иллюстративное фото

      Россия продолжает милитаризацию оккупированного ею Крыма. Так, на военном аэродроме "Бельбек" приземлились еще 2 истребителя страны-агрессора.

      Об этом информируют "Крым. Реалии" со ссылкой на росСМИ.

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      Так, известно, что два российских истребителя Су-30м2 приземлились на военном аэродроме "Бельбек".

      По информации росЗМИ, на одном из самолетов прибыл командующий объединения ВВС Южного военного округа России Виктор Севостьянов.

      Военные истребители в оккупированный Севастополь перебросили из аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае.

      Отметим, что США отреагировали на информацию о накоплении в оккупированном Крыму российских истребителей. Там выражают беспокойство и предусматривают очередную провокацию со стороны Кремля.

      Напомним, российские оккупанты хотят перебросить в аннексированный Крым около десятка военных самолетов-истребителей. Такие действия они аргументируют окончанием ремонтных работ в аэропорту "Бельбек" в Севастополе. Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 30 ноября сообщали о скоплении российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", недалеко от оккупированного Севастополя.

      Для чего Россия использует аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму?К аннексии Крыма Россией в 2014 году на аэродроме "Бельбек" располагалась 204-я бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Также осуществлялись и пассажирские перевозки.

      После того, как Россия захватила Крым, использовала "Бельбек" исключительно для обслуживания нужд военно-воздушных сил РФ. То есть гражданские рейсы уже не осуществлялись. Зато на базе аэродрома расположились два авиационных полка ВВС РФ.

      В апреле 2018-го Россия сообщила, что собирается строить дополнительную полосу на аэродроме якобы для "гражданских нужд". Однако в МинТОТ убеждены, что дополнительную полосу будут использовать для хранения авиационного вооружения оккупанта.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма авиация Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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