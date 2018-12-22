Оккупанты перебросили в аннексированный Крым еще 2 военные истребители, – СМИ

Россия продолжает милитаризацию оккупированного ею Крыма. Так, на военном аэродроме "Бельбек" приземлились еще 2 истребителя страны-агрессора.

Об этом информируют "Крым. Реалии" со ссылкой на росСМИ.

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Так, известно, что два российских истребителя Су-30м2 приземлились на военном аэродроме "Бельбек".

По информации росЗМИ, на одном из самолетов прибыл командующий объединения ВВС Южного военного округа России Виктор Севостьянов.

Военные истребители в оккупированный Севастополь перебросили из аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае.

Отметим, что США отреагировали на информацию о накоплении в оккупированном Крыму российских истребителей. Там выражают беспокойство и предусматривают очередную провокацию со стороны Кремля.

Напомним, российские оккупанты хотят перебросить в аннексированный Крым около десятка военных самолетов-истребителей. Такие действия они аргументируют окончанием ремонтных работ в аэропорту "Бельбек" в Севастополе. Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 30 ноября сообщали о скоплении российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", недалеко от оккупированного Севастополя.

Для чего Россия использует аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму?К аннексии Крыма Россией в 2014 году на аэродроме "Бельбек" располагалась 204-я бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Также осуществлялись и пассажирские перевозки.



После того, как Россия захватила Крым, использовала "Бельбек" исключительно для обслуживания нужд военно-воздушных сил РФ. То есть гражданские рейсы уже не осуществлялись. Зато на базе аэродрома расположились два авиационных полка ВВС РФ.



В апреле 2018-го Россия сообщила, что собирается строить дополнительную полосу на аэродроме якобы для "гражданских нужд". Однако в МинТОТ убеждены, что дополнительную полосу будут использовать для хранения авиационного вооружения оккупанта.