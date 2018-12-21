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      Учатся быть "максимально секретными": РФ проводит учения подводных лодок вблизи Крыма

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      РФ проводит обучение подводных лодок вблизи Крыма
      РФ проводит обучение подводных лодок вблизи Крыма / Минобороны РФ

      Россия тренирует подводные лодки Черноморского флота у берегов оккупированного Крыма. Среди основных задач учений – отрыв от слежки и "максимальная секретность".

      Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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      "Подводные лодки Черноморского флота (ЧФ), находясь в морских полигонах боевой подготовки Черного моря, проводят совместные учения в соответствии с планом деятельности сил (войск) флота", – сообщает российское ведомство.

      Как отмечается, во время учений подводные лодки будут отрабатывать "отрыв от слежки". Кроме того, они должны поупражняться в "максимальной секретности".

      Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри корабля ограничено. Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки-противника,
      – говорится в сообщении.

      К слову, на востоке Крыма российские оккупанты перемещают военную технику. Так, накануне вблизи поселка Первомайское можно было заметить колонну, в составе которой находились грузовики, БТРы, артиллерийские установки и даже полевая кухня – все это двигалось в сторону Армянска.

      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Водный транспорт Оружие Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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