Учатся быть "максимально секретными": РФ проводит учения подводных лодок вблизи Крыма

Россия тренирует подводные лодки Черноморского флота у берегов оккупированного Крыма. Среди основных задач учений – отрыв от слежки и "максимальная секретность".

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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"Подводные лодки Черноморского флота (ЧФ), находясь в морских полигонах боевой подготовки Черного моря, проводят совместные учения в соответствии с планом деятельности сил (войск) флота", – сообщает российское ведомство.

Как отмечается, во время учений подводные лодки будут отрабатывать "отрыв от слежки". Кроме того, они должны поупражняться в "максимальной секретности".

Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри корабля ограничено. Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки-противника,

– говорится в сообщении.

К слову, на востоке Крыма российские оккупанты перемещают военную технику. Так, накануне вблизи поселка Первомайское можно было заметить колонну, в составе которой находились грузовики, БТРы, артиллерийские установки и даже полевая кухня – все это двигалось в сторону Армянска.