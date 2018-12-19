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      Учились уничтожать воздушную оборону: появились фото новых ракетных учений в Крыму

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      Оккупанты в Крыму провели ракетные обучение
      Оккупанты в Крыму провели ракетные обучение / Фото из открытых источников

      В аннексированном Крыму оккупационная власть в очередной раз провела военные учения – на этот раз с применением зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Российские военные передислоцировали установки, отработали обнаружение целей и учились поражать воздушную оборону условного противника.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

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      Издание уточняет, что российские военные отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок, а впоследствии перебазировали технику в новые позиционные районы.

      Військові навчання в Криму
      Оккупанты провели учения в оккупированном Крыму / Источник: function.mil.ru

      Навчання окупований Крим
      Военные РФ испытывали зенитные ракетникомплексы С-400 / Источник: function.mil.ru

      Армейцы РФ развернув пусковые установки, провели расчеты ориентирования комплексов на местности, после чего привели системы в боевой режим и начали сбор данных о воздушной обстановке.

      При совершении марша прикрытия колонны от воздушного нападения условного противника делали расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". С целью отработки маскировки при изменении позиций марш проходил в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств,
      – говорится в сообщении.

      Обучение якобы завершились электронными пусками: российские военные учились определять и поражать цели, имитирующие средства воздушного нападения условного противника.

      Військові навчання крим
      Среди прочего учились поражать воздушную оборону / Источник: function.mil.ru

      Військові навчання
      Обучение завершились электронными пусками / Источник: function.mil.ru

      К слову, информация о массовом свозе Россией военной техники в Крым появляется не впервые. Так, недавно в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннего перемещенния лиц сообщали о скоплении российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", недалеко от оккупированного Севастополя.

      Теги: Новости политики Новости России Оружие Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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