Учились уничтожать воздушную оборону: появились фото новых ракетных учений в Крыму

В аннексированном Крыму оккупационная власть в очередной раз провела военные учения – на этот раз с применением зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Российские военные передислоцировали установки, отработали обнаружение целей и учились поражать воздушную оборону условного противника.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

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Издание уточняет, что российские военные отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок, а впоследствии перебазировали технику в новые позиционные районы.



Оккупанты провели учения в оккупированном Крыму / Источник: function.mil.ru



Военные РФ испытывали зенитные ракетникомплексы С-400 / Источник: function.mil.ru

Армейцы РФ развернув пусковые установки, провели расчеты ориентирования комплексов на местности, после чего привели системы в боевой режим и начали сбор данных о воздушной обстановке.

При совершении марша прикрытия колонны от воздушного нападения условного противника делали расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". С целью отработки маскировки при изменении позиций марш проходил в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств,

– говорится в сообщении.

Обучение якобы завершились электронными пусками: российские военные учились определять и поражать цели, имитирующие средства воздушного нападения условного противника.



Среди прочего учились поражать воздушную оборону / Источник: function.mil.ru



Обучение завершились электронными пусками / Источник: function.mil.ru

К слову, информация о массовом свозе Россией военной техники в Крым появляется не впервые. Так, недавно в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннего перемещенния лиц сообщали о скоплении российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", недалеко от оккупированного Севастополя.