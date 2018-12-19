Вчились знищувати повітряну оборону: з’явились фото нових ракетних навчань в окупованому Криму

В анексованому Криму окупаційна влада вкотре провела військові навчання – цього разу із застосуванням зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф". Російські військові передислокували установки, відпрацювали виявлення цілей і вчились вражати повітряну оборону умовного противника.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ.

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Видання уточнює, що російські військові відпрацювали згортання пускових і радіолокаційних установок, а згодом перебазували техніку у нові позиційні райони.



Окупанти провели навчання в окупованому Криму/ Джерело: function.mil.ru



Військові РФ випробовували зенітні ракетні комплекси С-400/ Джерело: function.mil.ru



Армійці РФ розгорнувши пускові установки, розрахунки орієнтування комплексів на місцевості, після чого привели системи у бойовий режим і почали збір даних про повітряну обстановку.

При здійсненні маршу прикриття колони від повітряного нападу умовного противника робили розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир". З метою відпрацювання маскування при зміні позицій марш відбувався в умовах задимлення із застосуванням димових та піротехнічних засобів,

– мовиться у повідомленні.

Навчання нібито завершилися електронними пусками: російські військовики вчились визначати та вражати цілі, що імітують засоби повітряного нападу умовного противника.



Серед іншого вчились вражати повітряну оборону/ Джерело: function.mil.ru



Навчання завершились електронними пусками/ Джерело: function.mil.ru

До слова, інформація про масове звезення Росією військової техніки до Криму з'являється не вперше. Так, нещодавно у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій ы внутрішньо переміщених осіб повідомляли про скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя.