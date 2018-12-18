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      "Хай вони замисляться": якою новітньою зброєю Путін хоче залякати світ

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      Путін залякує світ новітньою російською зброєю
      Путін залякує світ новітньою російською зброєю / Фото з відкритих джерел

      Новітня зброя повинна гарантувати Росії безпеку на десятиліття вперед – там кажуть, що аналогів новим системам у світі немає. У Кремлі стверджують, що над цим мають замислитись усі, хто "звик до агресивної риторики".

      Про це заявив президент РФ Володимир Путін, пише ТАСС.

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      Очільник Кремля наголосив, що росіяни досягнули значного прогресу у розробленні зброї.

      Серйозні, проривні кроки зроблені в розвитку новітнього озброєння, яке не має аналогів в світі. Наші нові системи, сподіваюся, змусять замислитися тих, хто звик до мілітаристської і агресивної риториці, 
      – сказав Путін.

      Зокрема, російський лідер згадав про початок серійного виробництва ракетного комплексу "Авангард" та нібито успішні випробування комплексу "Сармат". Похвалився Путін також випробуваннями авіакомплексу "Кинджал" та бойовими лазерними комплексами "Пересвет".

      24 канал писав, що лазерні комплекси"Пересвіт" збройні сили РФ отримали нещодавно. Їх ще навесні анонсував президент РФ Володимир Путін, однак наразі детальна інформація про нове озброєння засекречена.

      При цьому Путін зазначив, що це озброєння "гарантуватиме безпеку Росії на десятиліття" та "зміцнить" стабільність у світі.

      Нагадаємо, ще у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності через порушення Росією умов договору. Вже 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

      При цьому у США заявляють, що скасування ракетної угоди не означає припинення контролю з боку Вашингтона. Натомістьу Росії заявляють, що таке рішення США може привести до гонки озброєнь і в кінцевому підсумку позначиться на міжнародній безпеці.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Зброя
      Джерело: 24 Канал
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