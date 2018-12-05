Путін тримає в секреті: з'явилось відео нової потужної зброї російської армії

Збройні сили РФ отримали нові лазерні комплекси"Пересвіт". Їх ще навесні анонсував президент РФ Володимир Путін, однак наразі детальна інформація про нове озброєння засекречена.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони Росії.

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У російському відомстві зазначають, що лазерні комплекси "Пересвіт" надійшли на дослідно-бойове чергування 1 грудня – вони засновані на нових фізичних принципах. При цьому до збройних сил РФ комплекси почали надсилати ще у 2017 році в межах державної програми озброєнь.

Комплекси "Пересвіт", скоріш за все, виконуватимуть функції протиповітряної та протиракетної оборони. Проте детальну інформацію про нове озброєння тримають у секреті. Однак у міноборони РФ розповідають, що "військові освоюють нове озброєння та проводять бойові розрахунки".

Окрім того, BBC із посиланням на начальника генерального штабу Збройних сил Валерій Герасимов повідомляє, що зброя буде готова до застосування в реальних бойових умовах, але її випробування ще триватимуть.

Герасимов також повідомив, що в Росії почалося серійне виробництво ракетного комплексу "Авангард" з ракетою, оснащеної крилатим блоком.

До слова, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація різко збільшила чисельність своїх військових і збройної техніки вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму. Україна наразі вживає всіх заходів, аби запобігти їхньому повномасштабному вторгненню.