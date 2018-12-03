Росія різко збільшила чисельність військ вздовж кордону з Україною, – Порошенко

Російська Федерація різко збільшила чисельність своїх військових та збройної техніки вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму. Україна наразі вживає всіх заходів, аби запобігти їх повномасштабному вторгненню.

Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу на форумі "70 років Загальної декларації прав людини: порядок денний для України".

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"Україна наразі вживає всіх заходів, щоб запобігти повномасштабному вторгненню. І коли хтось каже, що ми мали використовувати інші сухопутні шляхи для того, щоб перетягнути по суходолу українські кораблі, що це означає, шановні політикани, запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупації?", – запитав він.

Український президент пояснив, що ввів воєнний стан у десяти областях на 30 днів для захисту територіальної цілісності і незалежності України. Він наголосив, що це є превентивним кроком, який жодним чином не спрямований на згортання конституційних прав і свобод громадян.

Він вводиться тільки для того, щоб розширити можливості Збройних сил і всього оборонного сектору, включно з Національною гвардією, яку ми маємо право залучати у цих умовах. Ми маємо повну інформацію щодо різкого збільшення російських військ вздовж нашого кордону і в окупованому Криму. І всі можливості, що дає воєнний стан органам влади, будуть використані для посилення охорони державного кордону з Російською Федерацією та адміністративної межі з Кримом,

– наголосив Порошенко.

Глава держави додав, що найближчим часом відбудеться передислокація відповідних підрозділів для посилення оборони кордонів, військові навчання, а в областях, де оголошений воєнний стан, будуть проведені навчальні збори з військовим резервом, а також посилюються заходи протиповітряної оборони та охорона критичної інфраструктури – атомних та гідроелектростанцій.

Наголошую: воєнний стан – це превентивний захід на строк у 30 днів. Цей час буде використаний аби зміцнити нашу оборону і нашу здатність захистити громадян від удару ворога. Сподіваюся, що ми зможемо обмежитися переліченими заходами і його продовження не буде потрібне. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 декабря 2018 г.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної. Україна має бути готовою до найгіршого розвитку подій.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео