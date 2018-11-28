Росія стягнула до кордону з Україною 80 тисяч військових, – радник голови МВС

На сьогодні на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної . Україна має бути готовою до найгіршого розвитку подій.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Це ще не кінцева цифра. Батальйонно-тактичні групи, танкові з‘єднання, ударна авіація, підрозділи ракетної артилерії, десантно-штурмові батальйони, спецпідрозділи ГРУ та МВС РФ. Розгортаються польові шпиталі. Це зовсім не страшилки, а суха констатація факту,

– додав Шкіряк.

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Він також заявив про достатньо високу можливість наземного вторгнення Росії і чергового акту прямої агресії на Україну.

"Ми маємо бути готові до найгіршого розвитку подій... Сьогодні нам, як і тоді, в 2014-2016-му, необхідне єднання всього народу навколо підтримки української армії, правоохоронців, наших спецслужб", – написав радник очільника МВС.

Він запевнив, що Збройні сили, Національна гвардія, Національна поліція, Служба безпеки та Держслужба з надзвичайних ситуацій цілковито готові до виконання поставлених задач і в будь-який час дадуть гідну відсіч агресору.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 українських моряки потрапили в полон та були арештовані. Росія також затримала 3 захоплені українські кораблі.



Увечері 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Вранці 28 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко.



Офіційно воєнний стан в 10 областях України почав діяти 28 листопада і триватиме до 26 грудня.

Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео