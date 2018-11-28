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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Росія стягнула до кордону з Україною 80 тисяч військових, – радник голови МВС

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      Кількість російських військ на кордоні з Україною
      Кількість російських військ на кордоні з Україною / Ілюстративне фото

      На сьогодні на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної . Україна має бути готовою до найгіршого розвитку подій.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

      Це ще не кінцева цифра. Батальйонно-тактичні групи, танкові з‘єднання, ударна авіація, підрозділи ракетної артилерії, десантно-штурмові батальйони, спецпідрозділи ГРУ та МВС РФ. Розгортаються польові шпиталі. Це зовсім не страшилки, а суха констатація факту,
      – додав Шкіряк.

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      Він також заявив про достатньо високу можливість наземного вторгнення Росії і чергового акту прямої агресії на Україну.

      "Ми маємо бути готові до найгіршого розвитку подій... Сьогодні нам, як і тоді, в 2014-2016-му, необхідне єднання всього народу навколо підтримки української армії, правоохоронців, наших спецслужб", – написав радник очільника МВС.

      Він запевнив, що Збройні сили, Національна гвардія, Національна поліція, Служба безпеки та Держслужба з надзвичайних ситуацій цілковито готові до виконання поставлених задач і в будь-який час дадуть гідну відсіч агресору.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 українських моряки потрапили в полон та були арештовані. Росія також затримала 3 захоплені українські кораблі.

      Увечері 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Вранці 28 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко.

      Офіційно воєнний стан в 10 областях України почав діяти 28 листопада і триватиме до 26 грудня.

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Воєнний стан в Україні Новини України Війна на Донбасі Зброя Зорян Шкіряк Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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