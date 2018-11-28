Українські війська передислоковуються у район можликої атаки Росії, – Порошенко

Воєнний стан не передбачає наступальних дій української армії, але зараз підрозділи Збройних сил передислоковуються в район можливої атаки з боку Російської Федерації.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час відвідування 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних сил України в Чернігівській області, передає УНІАН.

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Воєнний стан не передбачає наступальних дій української армії, але виводить війська на повну бойову готовність, прискорює підготовку частини підрозділів ЗСУ, прискорює бойове злагодження і за наказом міністра оборони та начальника Генштабу забезпечується передислокація в район можливої атаки країни-агресора РФ,

– сказав глав держави.

Президент відзначив, що зараз українські військові мають підвищувати свою майстерність, аби зв потреби дати гідну відсіч Росії.

"Нам треба забезпечити ефективну підготовку, для того, щоб у випадку необхідності ворог зазнав поразки, щоб ворог заплатив високу ціну за безвідповідальне рішення про вторгнення на українську територію. Ми маємо крім штатної чисельності наших бригад резерв першої черги. Сьогодні ми маємо сотні заяв від учасників АТО з готовністю негайно повернутися до своїх частин та підрозділів і використати свої знання і той рівень підготовки для того, щоб захистити Україну", – додав Порошенко.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання також підтримала Верховна Рада на екстреному засіданні.



Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси. Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.