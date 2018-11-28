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      Украинские войска передислоцируются в район возможной атаки России, – Порошенко

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      Украинские войска передислоцируются в район возможной атаки России
      Украинские войска передислоцируются в район возможной атаки России / Фото из открытых источников

      Военное положение не предполагает наступательных действий украинской армии, но сейчас подразделения Вооруженных сил передислоцируются в район возможной атаки со стороны Российской Федерации.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Черниговской области, передает УНИАН.

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      Военное положение не предполагает наступательных действий украинской армии, но выводит войска в полную боевую готовность, ускоряет подготовку части подразделений ВСУ, ускоряет боевое слаживание и по приказу министра обороны и начальника Генштаба обеспечивается передислокация в район возможной атаки страны-агрессора РФ,
      – сказал глав государства.

      Президент отметил, что сейчас украинские военные должны повышать свое мастерство, чтобы в случае необходимости дать достойный отпор России.

      "Нам надо обеспечить эффективную подготовку, для того, чтобы в случае необходимости враг потерпел поражение, чтобы враг заплатил высокую цену за безответственное решение о вторжении на украинскую территорию. Мы имеем, кроме штатной численности наших бригад, резерв первой очереди. Сегодня мы имеем сотни заявлений от участников АТО с готовностью немедленно вернуться в свои части и подразделения и использовать свои знания и уровень подготовки для того, чтобы защитить Украину", – добавил Порошенко.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос также поддержала Верховная Рада на экстренном заседании.

      Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы. Между тем секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

      Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон "О правовом режиме военного положения" предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

       

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Петр Порошенко Военное положение в Украине Міністерство оборони України Новости России Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 Канал
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