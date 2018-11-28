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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Через воєнний стан у Генштабі звернулися із важливим проханням до українців: подробиці

      1283 Читать новость на русском
      Генштаб ЗСУ
      Генштаб ЗСУ / фото з відкритих джерел

      Генеральний штаб ЗСУ звернувся до українців із проханням не проводити фото та відеозйомку, а також трансляції в мережі з інформацією про пересування військової техніки.

      Про це інформує прес-служба Генштабу ЗСУ.

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      Так, військові звертаються до громадян України із проханням не проводити фото, відеозйомку, онлайн-трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості, що розкривають:

      1. Розташування військової техніки, озброєння, майна та особового складу.
      2. Рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу.
      3. Режимні військові об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України та несанкціоновано не проникати на їхню територію.
      4. Завдання органів військового управління, військ щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування сил.
      5. Підготовку та проведення навчань: тренувань, маневрів, воєнних ігор.
      6. Організацію, чисельність та дислокацію військ.

      Окрім цього, у Генштабі нагадали, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотники збиватимуть, а громадян, які їх запустили притягнуть до відповідальності.

      Нагадаємо, 27 листопада стало відомо про те, що через воєнний стан Міноборони розгорнуло ситуаційний штаб з представниками всіх силових структур. Він, зокрема, організовуватиме за необхідності всі оборонні заходи та забезпечуватиме ЗСУ у озброєнні, техніці та ресурсах.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента України.

       

       

      Теги: Новини політики Новини України Воєнний стан в Україні Міністерство оборони України Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
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