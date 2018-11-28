Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом на сайті українського гаранта з'явився і сам текст указу №393, який президент з усіма правками та уточненнями подав останнім до Верховної Ради.

Документ, зокрема, передбачає, що воєнний стан вводиться на 30 діб – із 14:00 26 листопада 2018 року до 14:00 хвилин 26 грудня 2018 року.

Зауважимо, що такий режим буде діяти у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

В указі такі кроки президент пояснию тим, що:

– 25 листопада 2018 року відбувся черговий акт збройної агресії з боку Російської Федерації у районі Керченської протоки проти кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що мав важкі наслідки;

– відбуваються інші агресивні дії з боку РФ у Азовському та Чорному морях;

– існує загроза широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації на тлі окупації Криму та частини Донбасу;

– існує небезпека державному суверенітету та незалежності України, її територіальній цілісності...

... а також з метою створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень, необхідних для відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки.

3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Текст Указу №392 про запровадження воєнного стану в Україні

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