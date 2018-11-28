Опубликован окончательный указ Порошенко о введении военного положения
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Позже на сайте украинского гарант появился и сам текст указа №393, который президент со всеми правками и уточнениями подал последним в Верховную Раду.
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Источник: 24 канал
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