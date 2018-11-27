Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму

Чому воєнний стан був запроваджений у Вінницькій області і не був введений на території окупованого Кримського півострова – пояснять журналісти 24 каналу.

Воєнний стан в Україні, який діятиме 30 днів, запровадили в 10 українських областях і внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Найпопулярніше і найбільш спекулятивне питання останньої доби: "Чому його запровадили у Вінниці, яка не межує з РФ, а не в окупованому Криму?". Пояснюємо по частинах.

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Області України, в яких введуть воєнний стан

Чому воєнний стан вводять у Вінницькій області? Бо вона межує із невизнаним Придністров’ям, де розташований російський військовий контингент. На території невизнаної республіки перебувають два окремі мотострілкові батальйони, батальйон охорони та обслуговування (всього – близько 1 700 російських військовослужбовців). І цей контингент є потенційно небезпечним для української держави. У Білорусі, до слова, такого постійного контингенту не розташовано, відтак області, які межують із цією країною не були розцінені як потенційно небезпечні.

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Чому воєнний стан не вводять на території окупованого Криму? Тому що він окупований і Україна його повністю фізично не контролює. Воєнний стан – це такий особливий правовий режим, який запроваджується у випадку збройної агресії проти держави, або у разі існування іншої небезпеки для незалежності та територіальної цілісності України. Під час запровадження цього стану управління всіма процесами переходить до військового командування, яке займається реалізацією законів. Фізично перебуваючи на місці подій. Опинитись фізично на території окупованого Криму українські адміністрації зараз не можуть. Відтак, щось реалізовувати на тій території для них поки що – неможливо.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.



Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.