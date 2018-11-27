17:26
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму

      1432 Читать новость на русском
      Запровадження воєнного стану 2018: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      Запровадження воєнного стану 2018: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму / 24 канал

      Чому воєнний стан був запроваджений у Вінницькій області і не був введений на території окупованого Кримського півострова – пояснять журналісти 24 каналу.

      Воєнний стан в Україні, який діятиме 30 днів, запровадили в 10 українських областях і внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Найпопулярніше і найбільш спекулятивне питання останньої доби: "Чому його запровадили у Вінниці, яка не межує з РФ, а не в окупованому Криму?". Пояснюємо по частинах.

      Читайте також: Рада затвердила воєнний стан в Україні: коли закон почне діяти


      Області України, в яких введуть воєнний стан

      Чому воєнний стан вводять у Вінницькій області? Бо вона межує із невизнаним Придністров’ям, де розташований російський військовий контингент. На території невизнаної республіки перебувають два окремі мотострілкові батальйони, батальйон охорони та обслуговування (всього – близько 1 700 російських військовослужбовців). І цей контингент є потенційно небезпечним для української держави. У Білорусі, до слова, такого постійного контингенту не розташовано, відтак області, які межують із цією країною не були розцінені як потенційно небезпечні.

      Читайте також: Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)

      Чому воєнний стан не вводять на території окупованого Криму? Тому що він окупований і Україна його повністю фізично не контролює. Воєнний стан – це такий особливий правовий режим, який запроваджується у випадку збройної агресії проти держави, або у разі існування іншої небезпеки для незалежності та територіальної цілісності України. Під час запровадження цього стану управління всіма процесами переходить до військового командування, яке займається реалізацією законів. Фізично перебуваючи на місці подій. Опинитись фізично на території окупованого Криму українські адміністрації зараз не можуть. Відтак, щось реалізовувати на тій території для них поки що – неможливо.

      Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

      Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

       

       

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Анексія Криму Воєнний стан в Україні Публікації
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      сьогодні , 17:01 Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      1410
      Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      сьогодні , 16:00 Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      Ольга Бродська 1192
      Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      сьогодні , 14:30 Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      890
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      сьогодні , 13:43 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 101925
      Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      сьогодні , 13:00 Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      Тетяна Мартинюк 990
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Частину України накриють сильні снігопади: синоптики назвали області
       сьогодні , 10:12
      З’явились перші відео з місця страшного теракту у Тунісі
       26 червня 2015 , 18:27
      Як визначається митна вартість автомобіля при розмитненні
       22 вересня , 10:16
      Головні новини футболу 4 листопада: Зоря вперше за 2 місяці перемогла в УПЛ, Ман Сіті перед Шахтарем знищив Саутгемптон
       5 листопада , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук