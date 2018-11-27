Почему военное положение было введено в Винницкой области и не было введено на территории оккупированного Крымского полуострова – объяснят журналисты 24 канала.

Военное положение в Украине, которое будет действовать 30 дней, ввели в 10 украинских областях и внутренних водах Азово–Керченской акватории. Самый популярный и наиболее спекулятивный вопрос последних суток: "Почему его ввели в Виннице, которая не граничит с РФ, а не в оккупированном Крыму?". Объясняем по частям.

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Области Украины, в которых введут военное положение

Почему военное положение вводится в Винницкой области? Потому что она граничит с непризнанным Приднестровьем, где расположен российский военный контингент. На территории непризнанной республики находятся два отдельных мотострелковых батальона, батальон охраны и обслуживания (всего – около 1700 российских военнослужащих). И этот контингент является потенциально опасным для украинского государства. В Беларуси, кстати, такой постоянный контингент не расположен, поэтому области, граничащие с этой страной не были расценены как потенциально опасные.

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Почему военное положение не вводят на территории оккупированного Крыма? Потому что он оккупирован и Украина его полностью физически не контролирует. Военное положение – это такой особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии против государства, или в случае существования другой опасности для независимости и территориальной целостности Украины. При введении этого состояния управления всеми процессами переходит к военному командованию, которое занимается реализацией законов. Физически находясь на месте событий. Оказаться физически на территории оккупированного Крыма украинские администрации сейчас не могут. Следовательно, что-то реализовывать на той территории они не могут.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а касаться в основном различных военных мероприятий, которые в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.



В то же время, секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.