Умеров разом із президентом Володимиром Зеленським бере участь у переговорах. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міноборони Німеччини.

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Німеччина підтримує Україну

Українська делегація завітала до Бендлерблоку та зустрілася з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Партнери ще раз підкреслили незмінну позицію та пообіцяли надавати конкретну підтримку Україні.

Так згідно з договором Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні. Країна буде надавати інвестиції для виробництва сучасних систем.

За співробітництва України та Німеччині у 2025 році мають виготовити значну кількість озброєння. Вона одразу буде ведена в експлуатацію в українській армії, тому додаткової підготовки робити не будуть.

Постачання боєприпасів від Німеччини також продовжиться. Окрім поставок артилерійських ракет Україні надійдуть додаткові пакети боєприпасів для різних систем озброєння, зокрема для ППО, системи наземного озброєння та стрілецьку зброю. Відповідний контракт для постачання систем для оборони українського неба Рустем Умєров підписав з німецькою оборонною компанією Diehl.

Окрім збройної допомоги Німеччина фінансуватиме ремонтні потужності в Україні. Оборонні компанії обох країн домовилися про "спільне підприємство".

Пісторіус у межах договору також пообіцяв Україні подальшу підтримку в медичній сфері. Німеччина фінансуватиме медичне обладнання, що вироблене в Україні.

Загалом така підтримка України з боку Німеччини сягає п'яти мільярдів євро. Кошти надходять з фондів, затверджених Бундестагом.

Д слова, разом з міністром закордонних справ Йоганном Вадефулем Німеччини Борис Пісторіус хотів би сприяти спільним зусиллям між партнерами, зокрема у сфері протиповітряної оборони для України. Така спільна ініціатива країн зібрала близько одного мільярда євро.