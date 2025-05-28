Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Фрідріха Мерца. Питання про надання далекобійних ракет Taurus Україні знову постало під час спільної пресконференції президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини.

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Мерц не сказав про Taurus, але пообіцяв далекобійну зброю

Втім, прямої відповіді щодо передачі цих ракет Мерц не дав – натомість анонсував новий етап співпраці між Києвом і Берліном у сфері озброєння.

Фрідріх Мерц заявив, що в другій половині дня буде підписана заява про наміри між міністрами оборони обох країн. Вона передбачає тісну співпрацю у сфері виробництва далекобійного озброєння. За словами канцлера, йдеться не лише про постачання, а й про спільне виробництво.

Ми хочемо унеможливити це виробництво. Хочемо спільне виробництво. Про деталі ми не говоритимемо публічно. Але будемо дбати про те, щоб українська армія отримала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася й оборонялася,

– сказав Мерц.

Це можна розцінювати як дипломатичну відповідь на очікування Києва щодо Taurus. Хоча канцлер прямо не сказав "ні", він і не пообіцяв передати ракети, зосередившись на стратегічному партнерстві.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, підтвердив, що відповідний документ про співпрацю буде підписано, й наголосив, що йдеться про фінансування спільних оборонних проєктів.