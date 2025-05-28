Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Фридриха Мерца. Вопрос о предоставлении дальнобойных ракет Taurus Украине снова встал во время совместной пресс-конференции президента Владимира Зеленского с канцлером Германии.

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Мерц не сказал о Taurus, но пообещал дальнобойное оружие

Впрочем, прямого ответа о передаче этих ракет Мерц не дал – зато анонсировал новый этап сотрудничества между Киевом и Берлином в сфере вооружения.

Фридрих Мерц заявил, что во второй половине дня будет подписано заявление о намерениях между министрами обороны обеих стран. Оно предусматривает тесное сотрудничество в сфере производства дальнобойного вооружения. По словам канцлера, речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве.

Мы хотим исключить это производство. Хотим совместное производство. О деталях мы не будем говорить публично. Но будем заботиться о том, чтобы украинская армия получила все, что ей нужно, что мы можем дать, чтобы Украина успешно защищалась и оборонялась,

– сказал Мерц.

Это можно расценивать как дипломатический ответ на ожидания Киева относительно Taurus. Хотя канцлер прямо не сказал "нет", он и не пообещал передать ракеты, сосредоточившись на стратегическом партнерстве.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что соответствующий документ о сотрудничестве будет подписан, и отметил, что речь идет о финансировании совместных оборонных проектов.