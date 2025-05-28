Об этом он заявил во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Снимет ли Германия ограничения на свое оружие

Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной отмене ограничений на использование немецкого дальнобойного оружия. По словам главы государства, никаких сигналов об изменении позиции Берлина пока не поступало.

Зеленский отметил, что имеет хорошие личные отношения с Фридрихом Мерцем, впрочем времени на глубокий разговор во время недавнего визита канцлера в Украину не было.

Я ему благодарен за встречу, за приезд, за этот визит. У нас есть вещи, которые мы не смогли проговорить, потому что у нас не было такого длинного формата тет-а-тет. И мы с ним договорились, что придет момент, я приеду с визитом в Берлин, и мы проговорим. Среди всех вопросов есть и те вопросы, о которых вы говорите, но я никаких изменений относительно сигналов не слышал,

– сказал президент.

Глава государства также добавил, что готов к откровенной дискуссии относительно потребностей Украины на фронте.