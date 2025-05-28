Он заявил, что пока нет сигналов о готовности США выйти из переговорного процесса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.

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Что сказал Зеленский об участии США в переговорах

По словам президента, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину как в дипломатическом поле, так и через санкционное давление на Россию. Зеленский отмечает, что Украина не хотела бы, чтобы они вышли из этого процесса.

Глава государства также объясняет, что не имеет значения, о чем именно отмечается в подобных "ультиматумах", если речь идет не о формальностях, а о возможном пути к прекращению огня.

Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина расположена,

– говорит Зеленский.

Он добавляет, что Украина не рассматривает возможность выхода из своих территорий и ожидает, что партнеры и в дальнейшем будут поддерживать ее в этом.